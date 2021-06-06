فيسبوك ستصبح دار نشر مع اقتراب إطلاقها خدمة نشرة أخبار لقاء اشتراك شهري

تلقى منصة صب ستاك Substack للنشرات الإخبارية الإلكترونية رواجا كبيرا، مما دفع بشركة تويتر لإطلاق منافس لها بمنصة اسمها ريفيو، وها هي فيسبوك تعمل على تطوير منافس آخر تنوي إطلاقه لاحقا هذا الشهر باسم بوليتن Bulletin.

وتكمن فكرة النشرة الأخبارية بوليتن بتحديد كاتب يروق لك لأنه يتناول مواضيع تهمك مما يجعلك تشترك بالنشرة الإخبارية منه لتصلك إلى صندوق بريدك الإلكتروني. وهناك اصدارات مجانية وأخرى مدفوعة.

وستستفيد فيسبوك من مشتركيها البالغ عددهم قرابة 3 مليارات شخص ( لديها 2.85 مليار حساب من المشتركين) وقدرتها على استهداف فئات تتقبل قراءة الأخبار ودفع رسوم اشتراك بنشرة إخبارية تغطي المواضيع التي تهمهم استنادا إلى وجود مجموعات متخصصة بمجالات عديدة لديها بحسب كاتب يتواصل مع فيسبوك للانضمام لكتاب نشرة بولتن، فيما رفضت فيسبوك التعليق على الموضوع بحسب موقع ريكود.

وتنحو فيسبوك باتجاه آخر مع بوليتن الذي لن يتكامل مع فيسبوك بل ستخرج من صفحة فيسبوك عند متابعة رابط الخدمة التي ستظهر بنافذة متصفح أخرى تدعوك للاشتراك بها، وبذلك تتجنب فيسبوك ضريبة أبل وغوغل عند تسديد رسوم الاشتراكات في خدمة ضمن فيسبوك مثلا.

وتنوي فيسبوك توظيف المزيد من الكتاب والصحافيين رغم أنها تنفي أنها شركة إعلامية أو دار نشر، كما أنها لن تقدم منصة للنشر لأي شيء ولأي شخص كان، بل ستتجنب المواضيع السياسية المثيرة للجدل وستركز على مواضيع مثل الموضة والرياضة والبيئة، مما يعني أنها تقوم بمهام دار النشر في فرض سياسة تحريرية للنشر.

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