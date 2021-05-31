أكبر مجموعة إنتاج فني مصرية تنوي طرح أسهمها بالبورصة

أعلن المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خطة جديدة لزيادة الاستثمارات، حيث سيتم طرح الشركة في البورصة، لافتا أن العام المقبل سيتم تنظيم الهيكلة المالية والإدارية وحوكمة الشركات ونظم المعلومات، وفي 2021 سيتم تحقيق الأرباح الاقتصادية والوصول بالمحتوى الإعلامي إلى أعلى مستوى من التنمية والوصول للتأثير الإيجابي.

واضاف أنه في 2024، ستبحث الشركة في ترسيخ علاقات المستثمرين والانتهاء من خطة الطرح، فيما تأكد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة ليصبح الاقتصادي حسن عبد الله يتولى رئاسة مجلس الإدارة المكوّن من: محمد السعدي، عمرو الفقي، تامر مرسي، أشرف سالمان، ومحمد سمير. ولفت القائمون على المؤتمر، إلى أن الموسم الرمضاني الاخير حقق أعلى ايرادات فى تاريخ الدراما المصرية. كما تم الكشف عن نية الشركة إطلاق قناة إخبارية خلال أشهر.