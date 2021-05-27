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فيسبوك تتراجع عن الرقابة والحذف بخصوص منشأ فيروس كورونا المستجد

أعلنت فيسبوك إنها لن تزيل التدوينات والمعلومات التي تنشر حول الظهور المتعمد لفيروس كورونا المستجد من المختبرات بعد اعتبار الإعلام الغربي لها على اعتبارها نظرية مؤامرة، بضوء تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الاعتقاد بأن منشأ الفيروس طبيعي بانتقاله إلى البشر من الحيوانات، والتوجيه بإجراء تحقيقات حول فكرة تسربه من مختبرات طبية

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فيسبوك تتراجع عن الرقابة والحذف بخصوص منشأ فيروس كورونا المستجد

وقال متحدث باسم فيسبوك لموقع بوليتيكو أمس الأربعاء ، إن فيسبوك لن يحذف المنشورات التي تزعم أن كورونا المستجد من صنع الإنسان أو من مصدر طبيعي ، في خطوة تعترف بالجدل المتجدد حول أصول الفيروس وأن الشركة عدلت سياسة الرقابة والحذف لديها حول كورونا.

يأتي تعديل سياسة فيسبوك مع زيادة الدعم في واشنطن لإجراء تحقيق أشمل في أصول فيروس كورونا المستجد بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ثلاثة علماء في معهد ووهان لعلم الفيروسات تم نقلهم إلى المستشفى في أواخر عام 2019 مع أعراض تتفق مع الفيروس. أعادت النتائج تنشيط الجدل حول ما يسمى بنظرية تسرب المختبر في ووهان ، والتي تم استبعادها بزعم أنها نظرية مؤامرة هامشية.

وأعلن الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء إنه قام بإصدار توجيهات لمؤسسات الاستخبارات بـ “مضاعفة” جهودها لمعرفة مصدر الفيروس والإبلاغ عنه في غضون 90 يومًا. وكشف بايدن أيضًا أن مؤسسات الاستخبارات منقسمة بين نظريتين حول أصل  فيروس كورونا المستجد ، وقال إن المراجعة ستدرس “ما إذا كان ناتجًا عن اتصال بشري مع حيوان مصاب أو من حادث في مختبر”. كما يتم بناء دعم الحزبين في مبنى الكابيتول هيل لإجراء تحقيق في الكونجرس.

وتختلف آخر التفسيرات لظهور الفيروس إذ أنها ترجح وقوع حادث تسرب غير مقصود بدلا من فكرة تعمد جهة إفلات الفيروس بين البشر.

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