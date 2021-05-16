كتاب جديد يكشف دهاء جيف يزوس أغنى رجل في العالم بحقائق تبرئ المملكة

وبحسب ما يروي الكتاب الجديد -500 صفحة -(اسمه “أمازون أنباوند”، للمؤلف براد ستون)، تمكن جيف بيزوس من التحول من موضع انتقاص بارتكابه خيانة زوجية مع امرأة متزوجة وهي أكبر أزمة شخصية يواجهها في حياته إلى كسب تعاطف الناس بعد بتلفيق رواية كاذبة قلب فيها الطاولة بالاستعانة بصحفيين في جريدته ومستشار أمني اسمه غافين دي بيكر للزج بالمملكة العربية السعودية والظهور على أنه ضحية تصفية حسابات سياسية.

يروي الكتاب كيف أنه في يوم العاشر من سبتمبر أرسل مايكل شقيق لورين رسالة لمراسل المجلة في لوس انجلوس يقول فيها إن لديه معلومة حساسة حصل عليها من صديق يعمل لصالح ثري من مقام بيل غيتس، وأن ذلك الثري متزوج لكنه متورط بعلاقة من ممثلة من الصف الثاني وهي أيضا متزوجة، ولديه صور فاضحة للاثنين وأنه يرغب لقاء تلك المواد مبلغا في حدود ملايين الدولارات لقاء ذاك السبق الصحفي، واضاف مايكل بالرسالة إنه يعمل كوسيط فقط. ولدى علم المجلة أن الشخصية هي جيف بيزوس وعدت مايكل بدفع 197 ألف دولار وهو أكبر مبلغ تدفعه لقاء إخبارية من هذا النوع.

وفي يناير 2019 حين تلقى جيف بيزوس رسالة اعتبرها بمثابة ابتزاز، وجاء في عنوانها “نريد إجراء مقابلة معك حول علاقتك الغرامية، سارع بيزوس باستباق الصحيفة وأمر قسم العلاقات العامة في أمازون، في يناير 2019، بنشر خبر انفصاله عن زوجته عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، في بيان بدأ بـ«نريد أن نطلع الناس على نبأ يخص حياتنا».

وسارع مستشار الأمن لدى جيف بيزوس، وهو غافين دي بيكر بنشر مقالات يتهم فيها السعودية كما هو الحال مع مقاله في في موقع “ذا ديلي بيست”، قائلا “توصل محققونا وخبراء عديدون إلى أن السعوديين اخترقوا هاتف بيزوس ووصلوا إلى معلومات شخصية”.

وجاءت اكتشافات دي بيكر بعد أن اتهم بيزوس في فبراير/ شباط شركة “أميريكان ميديا” المالكة لصحيفة “ناشيونال إنكوايرر” بالابتزاز، قائلا إن الصحيفة هددت بنشر صور حميمة له ما لم يصرح بأن تقاريرها لا تحمل دوافع سياسية.

وقال دي بيكر إن “أميريكان ميديا” طلبت أيضا أن يقول بيزوس إن التحقيقات خلصت إلى أن الشركة لم تعتمد على “أي شكل من أشكال التنصت أو الاختراق الإلكتروني في عملية جمع الأخبار الخاصة بها”.

وزعم أن الحكومة السعودية استهدفت صحيفة “واشنطن بوست” التي كان خاشقجي يكتب فيها. وقال دي بيكر “سيدهش بعض الأمريكيين حين يعلمون أن الحكومة السعودية كانت لديها نوايا بإيذاء جيف بيزوس منذ أكتوبر الماضي، حين بدأت واشنطن بوست تغطيتها المتصلبة لمقتل خاشقجي”.

وبعد ظهور هذه الحقائق تصدر وسم #قاطعوا_جيف_بيزوس_امازون تويتر مع تكشف حجم التضليل الإعلامي الذي قاده بيزوس.