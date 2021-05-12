كتاب يكشف كيف استخدم أغنى رجل في العالم صحيفته للخروج من ورطة بالافتراء على السعودية

صدر أمس كتاب جديد باسم “أمازون أنباوند”، للمؤلف براد ستون، يوضح كيف تمكن جيف بيزوس من مواجهة أكبر أزمة شخصية في حياته حين كشفت صحيفة عن علاقة غرامية مع امرأة متزوجة مما أدى إلى انهاء زواجه بالطلاق وكذلك حال زواج عشيقة بيزوس، وبدلا من قبول شروط الصحيفة وابتزازها له قام بتلفيق رواية كاذبة قلب فيها الطاولة بالاستعانة بصحفيين في جريدته للزج بالمملكة العربية السعودية والظهور على أنه ضحية تصفية حسابات سياسية.

وبالفعل تلقف الإعلام تلك الرواية دون أي اثباتات تقنية كعادة فرضتها واشنطن بوست بروايات تنسبها لمصادر استخباراتية عادة أو لمصادر مجهولة ليتقبلها الجميع بعدها دون تدقيق أو مساءلة.

خرج أغنى رجل في العالم من أزمته الشخصية منتصرا بل تلقى التعاطف والتأييد من الرأي العام والإعلام الأمريكي الذي يسعى العاملون فيه لضمان حسن العلاقة مع مالك ثاني أكبر صحيفة في الولايات المتحدة الأمريكية أملا في وظيفة مستقبلية أو تبادل الخدمات.

وذكرت وكالة بلومبيرغ تفاصيل القضية التي ستتكشف كاملة في الكتاب الذي يتطرق إلى القصة الكاملة لفضيحة الخيانة الزوجية التي كان بيزوس بطلها، وأشار فيه إلى عدم تورط السعودية وولي عهدها، محمد بن سلمان، بقضية اختراق هاتف بيزوس وتسريب صوره مع عشيقته.

وتبين أن مايكل سانشيز، شقيق عشيقة بيزوس، لورين سانشيز، كان مصدر التسريب لصحيفة “ناشونال إنكوايرر”، وقدم لمحرريها صورا ومعلومات بشأن علاقة مؤسس أمازون مع شقيقته.

وسعت الصحيفة إلى ابتزاز بيزوس الذي حاول اتهام الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب- في اطار التنافس بين مليارديرين على أنه تم من إدارة ترامب بدوافع سياسية ضد تأييد ترامب للسعودية.

الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.

هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟ — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) May 8, 2021

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد أشار هذا الأسبوع إلى أن الحقائق التي ظهرت بقضية اختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس، دحضت مزاعم الذين حاولوا الإساءة للملكة واتهامها بأنها وراء العملية.

وطالب الجبير بإقرار الذين أساؤوا للمملكة، وكتب على “تويتر”: “الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.. هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟”.

وبالطبع لم تعد صحيفة الغارديان ولا واشنطن بوست تتقيد بأدى مبادى الصحافة واستدارك الاخطاء في مقالات يثبت الخطأ فيها بل تظل على عواهنها أمام القراء حول العالم. بل أصبحت الصحيفة أداة تنفيذ أجندات سياسية وتجارية لجيف بيزوس سواء كان ذلك في صراعه مع المليارديرات من منافسيه مثل ترامب أو إيلون ماسك (التنافس على الفوز بعقود الفضاء أمام شركة سبيس اكس) أو غيرهم من الساسة والأثرياء.

يذكر أن السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة كانت قد ردت على تقارير نشرتها على التوالي صحيفتا “الغارديان” البريطانية و”فاينانشال تايمز” الأمريكية، تزعم بتورط ولي العهد السعودي بشكل مباشر في اختراق هاتف مؤسس أمازون عام 2018.

وقالت السفارة السعودية في تغريدة حينها إن “التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس، عبثية”.

ودعت إلى التحقيق في هذه الادعاءات حتى يتسنى الحصول على جميع الحقائق.