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تويتر تقدم ميزة منح إكراميات لأصحاب الحسابات المفضلة

أداة جديدة تحمل اسم (إناء الإكراميات) تتيح للمستخدمين التبرع بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تويتر تقدم ميزة منح إكراميات لأصحاب الحسابات المفضلة

أعلنت تويتر على مدونتها عن تقديم ميزة تيب جار Tip Jar (وتعني إناء الإكراميات)وتوضح في بيان بأنّها «أول مرحلة من خطت لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال».

تقتصر  خيارات تقاضي أموال من خلال هذه الخدمة حاليا على عدد محدود من الحسابات، من صناع محتوى وصحافيين وخبراء ومنظمات غير حكومية، مما يثير تساؤلا أخلاقيا لدى المؤسسات الصحفية حول صوابية تلقي الصحافيين ألأموال عبر تويتر.

ستتيح الخاصية الجديدة تقديم «إكراميات» بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني مثل «باي بال» و«فينمو» و«باتريون». ولن تتقاضى تويتر أي عمولة عن هذه الأموال.

وتسعى تويتر إلى تنويع مصادر دخلها بما يتخطى الإعلانات وإمكانات تحقيق الإيرادات بهدف كسب ولاء المؤثرين.
وهي تحضّر خصوصاً لإطلاق اشتراكات مدفوعة للحسابات المفضلة لدى المستخدمين، مع امتيازات خاصة للمشتركين.
علماً بأنّ المجموعة الأميركية نشرت نتائج أقل من المتوقع الأسبوع الماضي. وقد بلغ عدد المستخدمين اليوميين الذين من شأنهم درّ إيرادات للشبكة (ممن رأوا إعلاناً واحداً على الأقل في يوم معين)، 199 مليوناً في الربع الأول، أي أقل بمليون مشترك من توقعات المحللين، وفقا لما نقلته صحيفة الأخبار.

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