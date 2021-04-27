مبادرة صحيفة أراب نيوز السعودية ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار لاستشراف مستقبل الإعلام

أعلنت صحيفة أراب نيوز عن برنامج مشترك لإنتاج أبحاث وأوراق بحوث حكومية وحوارات لجان متخصصة لقادة القطاع حول مستقبل الإعلام في المنطقة، وأشارت الصحيفة اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية والتي تعد صحيفة رائدة في الشرق الأوسط، عن اتفاق تعاون مع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، ومقره العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتسليط الضوء على مستقبل صناعة الإعلام في المنطقة.

ويتعاون الطرفان في ضمن هذه الاتفاقية، التي تتزامن مع الذكرى السادسة والأربعين لإنشاء الصحيفة، على امتداد عام كامل في إنتاج سلسلة من حلقات نقاش يديرها خبراء، وإصدار دراسات وتقارير وتوصيات حول كيفية صمود هذا القطاع في مواجهة تحديات التحول الرقمي، وكيف يمكنه أن ينتج نماذج مستدامة للمستقبل.

من جهته، شدد فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز» على أن وسائل الإعلام التقليدية تأثرت خلال العقدين الماضيين تأثراً كبيراً بالتطور السريع للتكنولوجيا، مشيراً إلى أن بروز عمالقة التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي أدى إلى إيجاد بيئة تنافسية غير متكافئة، مما حد من قدرة العديد من وسائل الإعلام التقليدية على الحصول على نموذج نمو مستدام، سواء أكان ذلك من خلال الإعلانات أو نماذج الاشتراك.

وأضاف: «كان للتكنولوجيا تأثير إيجابي على العديد من الشركات الجديدة ومنشئي المحتوى الفردي – المؤثرين؛ غير أن ذلك ترك المؤسسات الإعلامية الراسخة والموثوقة غير قادرة على تحمل تكاليف العملية المكلفة لإنتاج الأخبار ذات المصداقية وتحريرها ونشرها. كما سهلت على الكيانات الأخرى الاستفادة بشكل غير قانوني من حقوق نسخ هذه المنظمات، والتعدي عليها».

وفي إطار الشراكة بين «عرب نيوز» ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، ستتم مناقشة بشكل معمق التأثير الأكبر للتكنولوجيا على النماذج الاقتصادية للشركات الإعلامية. كما ستغطي مواضيع مثل التأثير السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي على قضايا مثل انتشار الأخبار المزيفة، وزيادة خطاب الكراهية وفقدان الخصوصية الشخصية.

من جانبه، قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار إنه «كجزء من التزام معهد مبادرة مستقبل الاستثمار بتمكين ألمع الأفكار في العالم من أن تحقق الاستدامة وتوسع نطاقها، يسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع صحيفة (عرب نيوز) لسبر أغوار صناعة الإعلام وإيجاد حلول لمساعدة هذا القطاع على التطور وحل قضايا التحول الرقمي».

وأضاف: «من هنا، فإننا ندعو جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، من وسائل إعلام تقليدية وشركات تكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الإعلان والمسؤولين الحكوميين، إلى المشاركة في المناقشات وفقاً لجدول الأعمال الذي سيستمر لمدة عام والذي ستتم إماطة اللثام عنه قريباً. ومن خلال إشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ملؤنا ثقة بأنه بوسع معهدنا، يداً بيد مع (عرب نيوز)، أن يساعد في تقريب وجهات النظر وتحديد القضايا الدقيقة على أمل التوصل إلى حلول مبتكرة لها جميعاً».

وستكون أول المخرجات التي ستتمخض عن هذا التعاون هو تقرير صادر عن وحدة البحوث والدراسات التابعة لصحيفة «عرب نيوز» التي تتخذ من لندن مقراً لها. وسيتناول التقرير، الذي سيُنشر في مايو (أيار) تحت عنوان «أسطورة التحول الرقمي»، تفاصيل المشاكل التقنية التي تواجه صناعة الإعلام من منظور تجاري وما هو تأثيرها على مختلف المستويات والأصعدة.

بينما يمكن الاطلاع على التقرير فور جهوزه على موقعي «عرب نيوز» ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار الإلكترونيين، على أن تُعقد حلقة نقاش بعد إصداره لتسليط الضوء على النتائج التي تم التوصل إليها.