ديزني ستطيح بصدارة نتفليكس لتصبح أكبر منصة بث في العالم بحلول 2024

تظهر وتيرة التقدم الذي تحرزه ديزني بكسب 100 مليون من المشتركين خلال سنتين تقريبا، سرعة أكبر من نتفليكس التي استغرقت عشر سنوات لتكسب 100 مليون مشترك عالمي، وستكسب ديزني قرابة 300 مليون مشترك خلال سنوات قليل بحسب تحليلات بيانات أمبير.

وساهمت اصدارات أفلام العطلات مثل ماندالوريان وغيره في قفزة كبيرة لمشتركي خدمات البث من ديزني، التي تتوفر في 59 بلدا، خلال جائحة كوفيد 19 .

وتشير تقديرات تستند إلى أرقام المشتركين في اشتراكات بث النظام الرياضي ESPN + التابع للمجموعة، وخدمة الاشتراك هولو Hulu في الولايات المتحدة، فإن الزيادة في عدد المشتركين تضع «ديزني» على مسار ثابت لتخطي «نتفليكس» بحلول عام 2024 وفقا لما نقلته الغارديان.

وتجاوز النجاح الذي حققته الخدمة الجديدة توقعات ديزني نفسها التي كانت قد خمنت أن الأمر سيستغرق خمس سنوات للوصول إلى 90 مليون مشترك.

وفي ديسمبر، ضاعفت «ديزني» هدفها ثلاث مرات إلى 260 مليوناً بحلول عام 2024 وضاعفت ميزانية المحتوى الخاصة بها إلى 15 مليار دولار، ما يؤكد مكانتها كثالث قوة رئيسية حاليا في التنافس على خدمات البث العالمي.