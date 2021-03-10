شاهد غلاف أول عدد من مجلة اسكواير السعودية

في أول حضورٍ للمجلة الرجالية العالمية في المملكة بإصدارات خاصة لتغطية أهم أخبار الموضة الفاخرة ونمط الحياة في المملكة العربية السعودية.

تسهم المجلة العالمية بإصدارها في السعودية في التعبير عن شخصية الجيل الجديد وتزويده بالإلهام الذي يحتاجه وتسليط الضوء على أهم المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى دعم جهود التحول في المملكة.

تمثل هذه المجلة منصة هامة لتسليط الضوء على المواهب المحلية في مجال التصميم الفني في الأزياء والثقافة، ومواكبة الموضة كعدسة تعكس جمال البلد مع جهود الجيل الشاب وفرص اكتشاف المواهب غير المعروفة وسرد قصص ملهمة عن أشخاص يستحقون كل التقدير.

يتزامن إطلاق المجلة مع مجموعة من الفعاليات المميزة على مدار العام بما ذلك سهرات فاخرة تستضيف كبار الشخصيات وحفلات عشاء وورش عمل عملية يشارك فيها خبراء من حول العالم.

وتصدر النسخة السعودية من المجلة كما تركز حضورها الرقمي على منصات متعددة بهدف الوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور. وإلى جانب النسخ الرقمية على مختلف المنصات، يصدر منها نسخة موسمية مطبوعة، مخصصة لكبار الشخصيات من أفراد العائلة المالكة وأصحاب الثروات والمهتمين بالموضة السعودية وأفراد المجتمع الإبداعي.

كما ستتوفر نسخ المجلة في مجموعة مختارة من المواقع الراقية فضلا عن أماكن بيع الصحف. وتكرّس مجموعة أي تي بي ميديا فريق تحرير متخصص للتواجد في العاصمة السعودية الرياض والتعاون مع المساهمين والمصممين والمصورين وصنّاع المحتوى في المملكة، وسيشرف عليهم رئيس التحرير في مجلة إسكواير، ماثيو باكستر بريست.

وتعتبر مجلة إسكواير بنسختيها السعودية من أوائل العلامات التجارية الإعلامية التي تنطلق في المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات ترخيص مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة. وتتولى مجموعة أي تي بي ميديا نشر نسخ المجلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

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