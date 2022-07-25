يوتيوب ترضخ لطلبات السعودية

حذفت منصة “يوتيوب”، الاثنين، اعلانات تم الاعتراض عليها من قبل المملكة العربية السعودية بحجة أنها تتعارض مع قيّم البلاد والمبادئ الإسلامية.

ورضخت منصة عرض مقاطع الفيديو المملوكة من قبل شركة “غوغل” لمطالب السعودية، بعد اصدار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات بياناً مشتركاً، الأحد، طالبتا فيه “يوتيوب” بإزالة الإعلانات المخالفة، والتي وصفتها بأنها تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وذلك على خلفية شكاوى استقبلتها من المستخدمين حول إعلانات غير ملائمة.

بيان مشترك | هيئة الإعلام #المرئي_والمسموع وهيئة الاتصالات @CITC_SA تطلبان من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة.https://t.co/1wFvxmyovZ pic.twitter.com/Iu4EUVwdbo — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) July 23, 2022

وحذر البيان المنصة من أنه في حال استمرار بثّ المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.

ولفت مصدر في “يوتيوب” لموقع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” إلى أن المنصة أغلقت حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة وقال “إن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في السعودية وحول العالم، وشركة “غوغل” حذفت العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق”.