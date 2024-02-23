وفاة أحد روّاد الإعلاميين العرب الذي اشتهر بأنباء غزو القمر ووفاة كينيدي ثم عبد الناصر

أعلن أول أمس الأربعاء في لبنان نبأ وفاة الإعلامي كميل منسّى عن 88 عامًا بعد صراع مع المرض، كميل منسّى المولود في 18 فبراير/ شباط 1936، لُقّب بـ”المذيع الأول” بعد رسخ باقتدار مكانته بصوته الواثق كأحد أبرز الوجوه الإعلامية التي أطلت على “تلفزيون لبنان”، حيث تولّى منصب مدير الاخبار والبرامج السياسية فيه منذ عام 1960 وحتى 1971.

ونعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الصحافي والإعلامي اللبناني كميل منسى، مشيرة إلى أنّ “الموت غيّب كميل منسى القامة الصحافية والاعلامية اللبنانية التي طبعت مرحلة التحوّل العميق في المهنة بطابعها الى جانب كوكبة من فرسان الكلمة والحضور المتألق. وهو بالإضافة إلى عمله في تلفزيون لبنان زمن البدايات، محققا السباقات الاعلامية،ع رف بسرعة البديهة وحسن التدبر”.

وسنة 1963 سارع منسّى إلى الاستديو ليُذيع الخبر العاجل باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، كذلك برز سنة 1969، بصوته المميز ليذيع خبر أول هبوط للبشر على سطح القمر ضمن مهمة مركبة «أبوللو 11»، التي تحققت في 19 يوليو (تموز) 1969، وخطفت أنظار الناس حول العالم. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط قوله:«هذا الحدث أثر بي شخصياً؛ لأن القمر لطالما كان ملهم الشعراء والعشاق، وفكرة أن الإنسان استطاع الوصول إليه والمشي على سطحه قضى على الصورة المميزة التي لطالما رسمتها في ذهني عنه».

وقام منسي بتغطية أخبار حرب عام 1967 كما نقل بحزن ووقار خبر وفاة جمال عبد الناصر في سبتمبر إيلول 1970. يُعد منسى واحداً من أقدم الوجوه الإعلامية التي كانت تطل عبر أول محطة تلفزيونية لبنانية التي كانت يترقبها الآلاف كل ليلة لمشاهدة منسي وهو يقدم أهم الأخبار.