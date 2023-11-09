فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بيرس مورغان ينتقم لرونالدو ويسخر من تن هاغ

رد الإعلامي بيرس موغان الثأر لنجمه المفضل كريستيانو رونالدو بطريقة ساخرة من مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ بعد الخسارة المدوية في دوري أبطال أوروبا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بيرس مورغان ينتقم لرونالدو ويسخر من تن هاغ

انتقم الإعلامي البريطاني بيرس مورغان لكريستيانو رونالدو من الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي الفريق السابق لأسطورة كرة القدم في البرتغال.

وسخر مورغان من خسارة “الشياطين الحمر” أمام كوبنهاغن الدنماركي الأربعاء (3-4) ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعدما كانوا متقدمين 2-0 حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يباغتهم أصحاب الأرض بهدفين في الوقت بدل عن ضائع، ثم بالتفوق خلال الشوط الثاني جراء النقص العددي بعد طرد ماركوس راشفورد في الدقيقة 42.

وكتب مورغان على حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عبارة صغيرة بعد انتهاء المباراة مع صورة للمدرب تن هاغ قال فيها: “لست بحاجة لرونالدو”، في إشارة لتخلي المدرب الهولندي عن واحد من أعظم من أنجبتهم الملاعب، لينتقل بعدها إلى النصر السعودي.

واستغنى تن هاغ عن رونالدو في اتفاق وصف أنه بالترضي بين جميع الأطراف في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم في قطر، بعد حلوله ضيفاً على مورغان نفسه في لقاء عاصف هاجم فيه إدارة النادي والمدرب تن هاغ.

وسبق لتن هاغ ان قال في أحد تصريحاته إن فريقه ليس بحاجة لرونالدو لتحقيق الانتصارات.

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