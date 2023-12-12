مجموعة إم بي سي تكشف عن سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام

أعلنت مجموعة إم بي سي عن استكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي وتم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد.

ووفقا لذلك فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار أمريكي1).

وجرى تحديد السعر النهائي بناء على الحدّ الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً ، أي بين 23 ريال سعودي و25 ريال سعودي للسهم الواحد. واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي). وحققت عملية بناء سجل الأوامر نجاحاً كبيراً بحسب بيان الشركة، وبلغت قيمة سجل الأوامر 54,5 مليار ريال سعودي (14,5 مليار دولار أمريكي). وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة بما يقارب 66 مرة.

تفاصيل الطرح العام

سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد.

القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي.

إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي1).

تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33,250,000 سهم عادي جديد.

طرح 10% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة).

طرح

إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية الخاصة بهيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد خلال الفترة بين 14 و18 ديسمبر 2023م، وفقاً للسعر النهائي للطرح البالغ 25 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة وهي: بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي (يشار إليهم مجتمعين بـ “الجهات المستلمة”). يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي للشركة عبر موقع الشركة الالكتروني: https://mbc.net/ipo