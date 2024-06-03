ما هي خطط تيك توك في الشرق الأوسط؟

تقوم شركة تيك توك بإطلاق مبادرات ومشاريع عديدة في مناطق مختلفة حول العالم، ويجيب بليك تشاندلي، نائب الرئيس لحلول الأعمال العالمية في تيك توك عن استفسارات أريبيان بزنس حول خطط الشركة لهذا العام في منطقة الشرق الأوسط، قائلا:” نحن فخورون للغاية بمجتمعنا في منطقة الشرق الأوسط من المستخدمين والعلامات التجارية، ونحن ملتزمون هذا العام بدفع عجلة النظام البيئي الإبداعي في المنطقة من خلال الابتكار المستمر الذي صُمّم ووُجّه لمجتمعنا، وذلك بناءً على تراث “تيك توك” كمنصّة ترفيهية فريدة من نوعها، إذ يجتمع الناس معاً للاحتفال بالإبداع واكتشاف أفكار جديدة والمشاركة في المحادثات الثقافية. لقد عملنا على العديد من المبادرات وعقد العديد من الشراكات في الربع الأول من العام لمواصلة تطوير النظام البيئي:

لقد أعلنا عن عقد شراكة مع “استوديوهات تلفاز11“، وهي شركة إعلامية إبداعية في المملكة العربية السعودية متخصّصة في المحتوى الترفيهي المحلّي، لإطلاق أوّل سلسلة محتوى تسويقيّة حصريّة لمنصّة “تيك توك”. وتفتح هذه الشراكة باباً جديداً للفنون السعوديّة الترفيهيّة التسويقيّة للجماهير من أنحاء المنطقة وتُقدّم للمعلنين فرصة جديدة للوصول إلى جماهير متنوّعة.

وأعلنا عن عن إبرام شراكة مع “UTURN“، واحدة من أكبر صانعي ومنتجي وناشري المحتوى عبر الانترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق “الفوازير اليوميّة للعلامات التجارية من تقدمة UTURN” حصراً على منصّة “تيك توك” خلال شهر رمضان المبارك. ويمثّل هذا التعاون علامة فارقة في تقديم المحتوى الترفيهي السعودي المنتج محليّاً إلى جمهور منصّة “تيك توك” المتنوّع.

ووقعنا مذكرة تفاهم مع مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر لافتتاح أول استوديو لنا في المنطقة يقدم خدمات إبداعية شاملة لإدارة حملات المنصّة العالمية بدعم محلي، بالإضافة إلى تصميم ورش عمل إبداعية لصقل مهارات الكفاءات المحلية، بهدف تعزيز البيئة الإبداعية في الدولة.

أعلنا أيضاً عن توقيع شراكة استراتيجية مع إنجاز السعودية لزيادة الوعي بمهارات التوظيف الأساسية من خلال إطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى إلهام مليوني شاب سعودي وتزويدهم بمهارات التوظيف وريادة الأعمال اللازمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وقد تم تصميم هذه المبادرات، التي تتضمن مزيجاً ديناميكياً من الأنشطة الافتراضية وأخرى وجها لوجه، لإلهام طلاب المدارس الثانوية والجامعات لاستكشاف المسارات الوظيفية المختلفة والانخراط في العمل الريادي.

وأخيراً وليس آخراً، لقد أنهينا مؤخراً الموسم الثاني من برنامج منصّة “تيك توك” للمبدعين، وهو برنامج يُعنى بتنمية الجيل الصاعد من صُنّاع المحتوى. يحدّد البرنامج الذي يأتي في شكل مسابقة المبدعين الموهوبين في المنطقة ويصلهم بالمُرشدين المناسبين وخبراء بناء المهارات.

ما هي أدوات التسويق والإعلان التي تُقدّمونها للشركات؟

إن الصناعة تتغيّر بسرعة ولذلك أصبحت طرق التسويق القديمة غير فعّالة في عالم يتطوّر باستمرار، والآن نرى انسجاماً بين المجتمع والتسوّق والترفيه. ونحن نشهد الآن ما نسميّه “النهضة الإبداعية”، وهي تعني عودة العلامات التجارية إلى تقديم للترفيه التفاعلي. ولذلك نحن نرى “تيك توك” كمنصّة يتقاطع فيها الترفيه والتجارة، وهذا من شأنه أن يغيّر كيفية تواصل العلامات التجارية مع جماهيرها وتحفيز عمليات الشراء، بينما يعود خبراء التسويق إلى المبدأ الأول والأساسي للتسويق الكامن في ترفيه المستهلكين وإشراكهم ولفت انتبهاهم. إن العلامات التجارية قادرة على التفاعل مع الجماهير بشكل مباشر على منصّة “تيك توك” ، ونجد أن هذا يُعزّز اتصال المستهلكين بالعلامات التجارية ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. في الحقيقة، وجدت دراسة أجرتها شركة “ماتيريال” (Material) أنه من المرجّح أن يشتري مستخدمي منصّة “تيك توك” شيئاً اكتشفوه عليها أكثر بنسبة 1.5 مرة مقارنة بمستخدمي المنصّات الأخرى، وهذا يؤكّد أن تأثير المنصّة يتخطى حدودها ويعيد تشكيل المسار الحالي للشراء ويزيد من المبيعات على نطاق واسع. إن التحدّي يكمن بتغيير طريقة تفكير العلامات التجارية في التسويق، إذ يجب عليها أن ترغب في التعامل مع منصّة “تيك توك” بأسلوب إبداعي وتجريبي وأصيل. يمكن للعلامات التجاري بناء حضور قوي والتواصل مع المجتمع بشكل فعّال من خلال فهم ثقافة منصّة “تيك توك” الفريدة والتفاعل مع هذا المجتمع بطريقة هادفة. نحن نواصل التركيز على دعم خبراء التسويق بتقديم مجموعة من الأدوات التي تساعدهم على تطوير محتواهم والارتقاء به بسرعة:

المركز الإبداعي – Creative Center: يسمح لخبراء التسويق بالحصول على معلومات حول أحدث الاتجاهات والموسيقى والمعلومات وآخر المستجدات.

سوق المبدعين – Creator Marketplace: يسمح لخبراء التسويق بإيجاد صانع المحتوى المناسب للتعاونات.

التبادل الإبداعي: يسمح لخبراء التسويق بالعثور على موفّري خدمات إبداعية محترفين ومعتمدين لإنتاج إعلانات فيديو مع دعم شامل.

أدوات إبداعية – Creative Tools: تسمح لخبراء التسويق بصنع فيديوهات وتصميمات إبداعية مخصّصة لمنصّة “تيك توك” بسهولة وفاعلية وكفاءة باستخدام تشمل محرر الفيديو ونماذج الفيديو والمساعد الإبداعي.

كيف تساعد المنصّة الشركات على قياس مدى نجاح وفاعلية حملاتها على وسائل التواصل الاجتماعي؟

يمكن قياس نجاح الحملات بطرق عديدة، بدءًا من زيادة الوعي بالعلامة التجارية وصولاً إلى دفع المبيعات وأكثر من ذلك. إن فهم المقاييس التي تهم حملتك أمر بالغ الأهمية لتحسين جهودك وجعلها أكثر كفاءة، ونحن نجعل هذه العملية أسهل للشركات. يمكن للشركات إطلاق إعلانات مؤثرة وزيادة المبيعات ومراقبة الأداء عن كثب باستخدام أدوات مثل “مدير إعلانات تيك توك”، مما يجعلها أداة ومنصّة شاملة تحتوي على كل ما تحتاجه لتحقيق أهداف علامتك التجارية التي تشمل استهدافاً سهل الاستخدام وأفضل للجماهير وتحليلات ذكية بالإضافة إلى أفضل الممارسات لصنع إعلانات تجذب انتباه جمهورك.

علاوةً على ذلك، نحن نتعاون أيضاً مع خبراء قياس النجاح لتقديم صورة واضحة للشركات عن العائدات التي يحصلون عليها من استثماراتهم. كما نسأل الأسئلة التي بإمكانها أن تصنع فرقاً في نجاح الحملات: هل يتم تحقيق الأهداف التسويقية؟ ما هي الرؤى الإضافية التي يمكن اكتشافها من الحملة؟ لقد صُممت أدواتنا لتوفير الوضوح لتُظهر أداء الحملة على المنصّة بدقة. ولأننا ندرك أن كل علامة تجارية فريدة من نوعها، فإننا نركز على تقديم حلول مخصصة تتناسب تماماً مع احتياجات كل علامة تجارية على حدى.

نظرًا لأن قياس النجاح يعد مجالاً رئيسياً لدى منصّة “تيك توك”، فقد أطلقنا برنامج “تيك توك ووركس – TikTok Works” ليضم جميع الرؤى المتعلقة بالقياس، سواء كانت من خلال الإسناد أو الزيادة أو وضع النماذج أو التجريب، وأهم الأسباب التي تُظهر حقاً كيف يمكن أن تستفيد العلامات التجارية من استخدام نهج يضع منصّة “تيك توك” في قائمة أولوياتها بشكل دائم.

الشفافية والأخلاقيات: ما هي الإجراءات التي تتخذونها لضمان الالتزام بالشفافية والأخلاقيات في مواجهة مشاكل الأخبار المُضللة والمعلومات المُضللة على المنصّة؟

إن الشفافية والأخلاقيات ليست مجرد كلمات رنانة بالنسبة لنا، فهي في صميم كل ما نقوم به. سلامة مجتمعنا هي أولويتنا القصوى، ونحن ملتزمون بالقضاء على خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة والسلوك العنيف على منصّتنا. لدينا إرشادات مجتمعية واضحة جداً أُعدّت بمساهمة خبراء لإزالة أي التباس وتوجيه السلوك الأخلاقي على منصّتنا. كما لدينا فريق يضم أكثر من 40,000 خبير حول العالم يساعدون في هذا العمل يومياً. بالإضافة إلى ذلك، نستفيد من التكنولوجيا والمراقبة البشرية لاستبعاد المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار بسرعة، مع إتاحة الفرصة للمبدعين وصُنّاع المحتوى لاستئناف القرارات. تم تطوير نظامنا الذي لا يتوقّف عن التطور لالتقاط السلوك الضار بأكثر من 70 لغة مع التركيز على الدقة والإنصاف. ولدينا أيضاً نظام مستويات المحتوى، والذي يشبه نظام التصنيف المستخدم في قطّاع الأفلام أو التلفزيون، لتنظيم المحتوى بناءً على نضوج الموضوع ومنع وصول المحتوى غير المناسب إلى الجماهير الأصغر سناً. كل هذا متاح في مركز الشفافية لدينا والذي يوفر للمستخدمين رؤية واضحة حول إرشاداتنا وكيفية استجابتنا لطلبات الإزالة القانونية والحكومية وحقوق الملكية الفكرية.

نحن أيضاً لا نسمح بنشر المعلومات المُضللة التي تسبب ضرراً للأفراد أو مجتمعنا أو للجمهور العام، بغض النظر عن النية. ولذلك نتعاون أيضاً مع منظمات مستقلة للتحقق من الحقائق مثل “ليد ستوريز” (Lead Stories) لدعم جهودنا في الحفاظ على “تيك توك” كمنصّة ينمو فيها المحتوى الأصيل. ونسعى لتعزيز تجربة منصّة “تيك توك” الأصيلة من خلال الحد من انتشار المحتوى المضلل، بما في ذلك المقاطع الصوتية، وتعزيز المعلومات الموثوقة.

نحن ندرك أيضاً مسؤوليتنا المشتركة في تعزيز السلوك المسؤول عبر الإنترنت بين الجمهور. ولذلك نتعاون مع خبراء في نماء المراهقين والوقاية من المخاطر لتطوير أدلّة الرفاهية والمعرفة الرقمية لكل من المراهقين والبالغين. على سبيل المثال أعلنّا في عام 2022 عن إطلاق أول مجلس استشاري للسلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT). يجمع هذا المجلس قادة من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني من جميع أنحاء المنطقة لتقديم خبراتهم ونصائحهم حول سياسات وممارسات منصّة “تيك توك” المتعلقة بمراقبة المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، نُمكّن المستخدمين من استخدام أدوات لتصفية المحتوى بناءً على الكلمات والأوسمة التي يفضلون عدم رؤيتها.

كيف تتعاونون من أجل مراقبة المحتوى وحماية البيانات وضمان سلامة المستخدم؟ ماذا عن الاستجابة للمضايقات[NE3] والمخالفات على الإنترنت؟ كيف تتعاملون مع قضايا التحيز في مراقبة المحتوى والإشراف عليه؟

“تيك توك” هي المنصّة التي يزدهر فيها الإبداع، حيث يأتي أكثر من مليار شخص حول العالم إلى منصّتنا كل شهر للتعبير عن أنفسهم وتعلّم هوايات أو مهارات جديدة وتنمية أعمالهم. ومع هذا الانتشار الواسع تأتي مسؤولية كبيرة تكمن في بناء الثقة من خلال ضمان سلامة وخصوصية وأمان مجتمعنا وبياناتهم، وهو أمرٌ بالغ الأهمية.

عندما يتعلّق الأمر بجمع المعلومات، فإن منصّة “تيك توك” ليست فريدة. نقوم بجمع المعلومات التي يختار المستخدمون تقديمها لنا والمعلومات التي تساعد المنصّة على العمل بشكل صحيح وبأمان وتحسين تجربة المستخدم وفقاً لممارسات القطّاع.

ونحن نحرص بشدة أيضاً على حماية بيانات المستخدم ونعتبر أنفسنا مسؤولين أمام القوانين المحلية والمتطلبات المعمول بها في جميع أنحاء العالم لحمايتها. على سبيل المثال، لقد أطلقنا برامج خاصة في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخصّصة لحماية بيانات المستخدم.

يعكس نهجنا التزامنا بتحمّل المسؤولية تجاه مجتمعنا المزدهر، مع تعزيز حماية بياناتهم الشخصية على المستوى المحلي. نحن نبني ثقافة أساسها الأمان في منصّة “تيك توك” ونقوّي خطوط الدفاع عن طريق الاستثمار في الأشخاص والأدوات للحفاظ على أمن وأمان مجتمع المنصّة. لقد نشرنا مجموعة من التقنيات واستراتيجيات التدقيق لاكتشاف ومراجعة المحتوى المشكوك فيه، الذي ينتهك شروط الاستخدام وإرشادات المجتمع الشاملة التي تنطبق على محتوى المنصّة بشكل كامل. كما نُطبّق عقوبات مناسبة، بما في ذلك إزالة الفيديوهات وحظر الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، نوفّر للمستخدمين مجموعة من الضوابط والأدوات وإعدادات الخصوصيّة، بما فيها آليات الإبلاغ السهلة التي تُتيح للمستخدمين والسلطات الإبلاغ عن أي محتوى غير مناسب. نحن مستمرّون في مراجعة وتكييف إرشادات مجتمعنا ونحن ملتزمون بتعزيز الحواجز الأمنية لضمان سلامة مستخدمينا، مع تعزيز تواصلنا مع السلطات لشرح سياساتنا وإظهار التزامنا بأمان المستخدم.

نحن لا نعمل على ضمان سلامة مجتمع منصّة “تيك توك” بمفردنا، بل نتعاون مع خبراء ومنظمات في مجالات محو الأمية الرقمية والعافية ونماء المراهقين والشباب والوقاية من المخاطر لتحقيق السلامة. ونقوم بتطوير الدلائل والموارد لمكافحة نشر المعلومات الخاطئة وتعزيز بيئة آمنة للجميع معاً.

ما هي الابتكارات التي تعمل عليها الشركة لتحسين تجربة وسائل التواصل الاجتماعي؟

بُنيت منصّة “تيك توك” استناداً إلى الرسم البياني للاهتمامات باعتبارها منصّة رقميّة، وهي تُعيد تعريف السياق الذي يستهلك فيه الناس المحتوى. من خلال الرسم البياني للاهتمامات، ينغمس الأشخاص في المحتوى الذي يشبههم ويُطابقهم بناءً على شغفهم واهتماماتهم وعواطفه، وليس بناءً على معلوماتهم الديموغرافية، أو ما يبحث عنه أصدقاؤهم ومعارفهم.

نحن نرغب في مواصلة تقديم لوحة للتعبير الذاتي الإبداعي بينما نطوّر تجربة المستخدم، مما يعني تمكين المستخدمين بأدوات وميّزات للتعبير عن أنفسهم وصُنع محتوى يمكن مشاركته في جميع أنحاء العالم. كما نرغب أيضاً في بناء جسر لربط الناس من مختلف الخلفيات من خلال الفهم المشترك والتعاطف، وهذا أمر مذهل حقاً، لأننا اكتشفنا مع مرور الوقت أن الناس اكتشفوا مجتمعاتهم من خلال منصّتنا. كما نرغب في مواصلة فتح نافذة على العالم تتيح للجميع اكتشاف أشخاص وأماكن ومنتجات وأفكار رائعة.

نحن ملتزمون بتعزيز هذا النظام البيئي المزدهر ونواصل العمل على رفع مستوى إنتاج المحتوى على المنصّة من خلال مبادرات مثل “برنامج مركز منصّة تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمبدعين” وإطلاق استوديو إبداعي في دولة قطر. كما نرغب في مواصلة تزويد المستخدمين بالمحتوى الذي يجدونه قريباً منهم، فقد أطلقنا العام الماضي مركز محتوى للتعلم داخل المنصّة يُدعى “جاهزين للدراسة”، لجمع الترفيه والتعلم على منصّة “تيك توك” كجزء من جهودنا المتواصلة لدعم محتوى التعليم عليها، كما عقدنا شراكات مع عدد من أبرز منصّات التعلم الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبواب وأكاديمية نون ونفهم) لتسليط الضوء على محتوى التعليم الثانوي والاستعداد للامتحانات وذلك من خلال مركز محتوى التعلم داخل التطبيق “جاهزين للدراسة”. يُقدّم المركز دورات مختصرة ونصائح للتحضير للامتحانات لمساعدة الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية وغير الأكاديمية بالإضافة إلى توفير الوصول إلى منصّات التعلّم الإلكتروني.

كيف ترى تطوّر وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات المقبلة؟

كما ذكرت سابقاً، بُنيت منصّة “تيك توك” استناداً إلى الرسم البياني للاهتمامات ولذلك نحن لا نرى أنفسنا كمنصّة لوسائل التواصل الاجتماعي، فالناس لا يفتحونها كما يفعلون مع منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، بل إنهم يشاهدون “تيك توك” ويفتحون المنصّة للتسلية. وعند النظر إلى المستقبل، أعتقد أن الأصالة ستظل في صميم التجربة. نحن نشهد ظهور الشغف على حساب الشعبية، وكيف يُعرّضنا تقديم صوت ومسرح للناس للتنوّع الكبير في الفكر الذي يقدمه هذا العالم. لقد فتحنا نافذة على العالم تتيح للجميع اكتشاف أشخاص وأماكن ومنتجات وأفكار مُلفتة. هذا الدافع للشغف على حساب الشعبية لم يُمكّن التنوع في الفكر فقط، ولكننه عزّز أيضاً التعبير الذاتي الفريد. نرى هذا كل يوم عندما يتألق اهتمام الناس الفريد وشخصياتهم المميّزة. ويُشكّل مستخدمونا اتصالات أعمق ويجدون مجتمعاتهم الرقمية الخاصة ضمن كل هذا التنوّع والفرادة، فهم يشاركون حكمتهم، وأنا سعيد دائماً برؤية كيف يؤدي شغفهم هذا إلى التأثير أيضاً. إن النجاح اليوم يعني أن الآخرين يجدون فائدة في محتواك ويطبقونه ويبنون عليه، بينما كان مفهوم النجاح سابقاً هو أن يجد الآخرون أن محتواك “رائع” فحسب. وفي إطار هذه النتيجة، فإن ما برز بشكل كبير هو حب الناس للتعليم والمعرفة في العالم “الرقمي أو الاجتماعي أو الترفيهي”: سواء في تلقيها أو في تقديمها. ولهذا السبب تمتلك أوسمة مثل “تعلّم على منصّة تيك توك” (#LearnOnTikTok) أكثر من 32 مليون منشور ومليارات المشاهدات وتنمو في فئات متعدّدة. إن فئات المحتوى متنوّعة ومبتكرة كمجتمعنا الرائع على المنصّة في المنطقة، ونتوقع أن يستمر هذا التنوع في النمو بمعدل ازدهار مجتمعنا.