ما علاقة حقن التنحيف بما حصل مع أوبرا وينفري؟

تعرضت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى دخولها المستشفى، وذلك بعد خمسة أشهر من استخدامها أدوية إنقاص الوزن.

في محادثة فيديو مع صديقتها المقربة والمذيعة في قناة “CBS” غايل كينغ على إنستغرام، قالت أوبرا: “كنت في غرفة الطوارئ، كنت أعاني من جفاف شديد، كان فمي جافًا ولم أستطع الاحتفاظ بكمية كافية من الماء لترطيب جسمي، لذلك ذهبت إلى غرفة الطوارئ، وهذا كل ما في الأمر… كنت ضعيفة جدًا لدرجة لا تسمح لي بركوب الطائرة”.

وبسبب إصابتها بفيروس معوي، لم تتمكن أوبرا من الظهور في برنامج CBS Mornings، الذي تشارك في تقديمه كينغ، للإعلان عن كتاب “Familiaris” لديفيد روبلويسكي. هذا الكتاب هو تتمة لرواية “The Story of Edgar Sawtelle”، التي اختارتها أوبرا لنادي الكتاب في عام 2008.

هل تستخدم أوبرا حقن أوزمبيك؟

وكانت أوبرا قد كشفت في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن استخدامها أدوية لإنقاص الوزن، بعد أن كانت تعتمد سابقًا على قوة إرادتها لتحقيق الرشاقة. إلا أنها لم تفصح عن نوع الدواء الذي تتناوله، مما أثار العديد من التكهنات والشائعات حول استخدامها لحقن أوزمبيك، الذي اكتسب شهرة واسعة بين مشاهير هوليوود كوسيلة فعالة لإنقاص الوزن.

وأكد ممثل عن وينفري لمجلة People أنها تتعافى بعد إصابتها بفيروس معوي، وأنها تلقت سوائل وريدية بسبب الجفاف بناء على توصية طبيبها، وهي تستريح وتشعر بتحسن”.

كما نفت مصادر مقربة من الإعلامية الشهيرة لصحيفة Los Angeles Times أن يكون ما تعرضت له على صلة باستخدامها لأدوية إنقاص الوزن.

يشار إلى أن أوزمبيك وغيره من الأدوية المشابهة، مثل منجارو وويغوفي، مصنفة ضمن أدوية مرض السكري، إلا أنها أصبحت تستخدم على نطاق واسع لإنقاص الوزن بسبب فعاليتها في هذا المجال.