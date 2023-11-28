عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية

أعلن الإعلامي المصري، عمرو أديب حصوله على جنسية المملكة العربية السعودية إلى جانب جنسيته المصرية، ووجه شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وقال أديب في برنامج الحكاية الذي يقدمه على قناة MBC مصر، منذ فترة تم منحي الجنسية السعودية، الآن أنا مواطن أمتلك جنسية مصرية وسعودية.
عمرو أديب يشكر الملك وولي العهد السعودي
وأضاف: أود أن أتقدم بالشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف.
وتابع: لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم ولكن أنا سعيد به جداً وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية في مؤسسات سعودية.