عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية

أعلن الإعلامي المصري، عمرو أديب حصوله على جنسية المملكة العربية السعودية إلى جانب جنسيته المصرية، ووجه شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال أديب في برنامج الحكاية الذي يقدمه على قناة MBC مصر، منذ فترة تم منحي الجنسية السعودية، الآن أنا مواطن أمتلك جنسية مصرية وسعودية.

أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التكرم بمنحي الجنسية السعودية.. هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/yXlY4WhXWp — الحكاية (@Elhekayashow) November 27, 2023

عمرو أديب يشكر الملك وولي العهد السعودي

وأضاف: أود أن أتقدم بالشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف.

وتابع: لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم ولكن أنا سعيد به جداً وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية في مؤسسات سعودية.