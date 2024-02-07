سيجنالز.. قناة إخبارية جديدة بلمسة مايكروسوفت

منحت “مايكروسوفت” شركة سيمافور الناشئة مبلغا ماليا “كبيرا” لتطوير قناة إخبارية، تحت اسم “سيجنالز“، والتي ستستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الصحفيين على كتابة الأخبار اليومية، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز نقلا عن مصدر مطلع.

تعمل “Microsoft” مع شركة سيمافور الإعلامية الناشئة لاستخدام برنامج الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطوير القصص الإخبارية في “سيجنالز“، وهو جزء من التوعية الصحفية التي تأتي في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التكنولوجيا دعوى قضائية بمليارات الدولارات من صحيفة نيويورك تايمز.

سيمافور تطور “سيجنالز”

وكجزء من الاتفاقية، تدفع مايكروسوفت مبلغًا لم يكشف عنه من المال لشركة سيمافور لرعاية موجز الأخبار العاجلة المسمى “سيجنالز”.

وقال شخص مطلع على الأمر إن الشركات لن تشارك التفاصيل المالية، لكن المبلغ المالي “كبير” لأعمال سيمافور.

ماذا تقدم “سيجنالز”؟

ستقدم “سيجنالز” موجزًا للأخبار العاجلة والتحليلات حول القصص الكبيرة، مع حوالي اثنتي عشرة مشاركة يوميًا.

والهدف هو تقديم وجهات نظر مختلفة من جميع أنحاء العالم، وهو محور التركيز الرئيسي لـ سيمافور منذ إطلاقها في عام 2022.

أكد بن سميث، المؤسس المشارك لـ سيمافور، أن الإشارات ستتم كتابتها بالكامل بواسطة الصحفيين، مع توفير الذكاء الاصطناعي أداة بحث لإعلام المنشورات.

ومن المقرر أيضًا أن تعلن مايكروسوفت، عن تعاونها مع المنظمات الصحفية بما في ذلك كلية كريج نيومارك للصحافة، ورابطة الأخبار عبر الإنترنت ومشروع GroundTruth.

مخاوف شركات الإعلام من الذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه الشراكات في الوقت الذي أصبحت فيه شركات الإعلام تشعر بقلق متزايد بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي وتهديده المحتمل لأعمالهم. يتصارع ناشرو الأخبار مع كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عملهم والبقاء في صدارة التكنولوجيا، بينما يخشون أيضًا من احتمال فقدان حركة المرور، وبالتالي الإيرادات، لصالح روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها إنتاج نصوص ومعلومات شبيهة بالبشر في ثوانٍ.

دعوى قضائية ضد مايكروسوفت

ورفعت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية ضد Microsoft، وOpenAI، زاعمة أن شركات التكنولوجيا حصلت على “رحلة مجانية” لملايين مقالاتها لبناء روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وطالبت بتعويضات بمليارات الدولارات.

شاركت جينا تشوا، المحررة التنفيذية لـ سيمافور، في تطوير أدوات بحث الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ سيمافور، والتي يتم تشغيلها بواسطة ChatGPT، وBing من “مايكروسوفت”.

وقالت تشوا “لطالما استخدمت الصحافة التكنولوجيا سواء كان ذلك الحمام الزاجل أو التلغراف أو أي شيء آخر”.

وأضافت، أن هذا يمثل فرصة حقيقية، ومجموعة من الأدوات التي تمثل في الواقع قفزة نوعية مقارنة بالعديد من الأدوات الأخرى التي ظهرت، وهو ما نحاول تنفيذه في قناة “سيجنالز” الإخبارية.

وفي أي حدث إخباري عاجل، سيستخدم صحفيي سيمافور أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث بسرعة عن التقارير والتعليقات من مصادر الأخبار الأخرى في جميع أنحاء العالم بلغات متعددة.

وقد يتضمن منشور سيجنالز وجهات نظر من وسائل الإعلام الصينية أو الهندية أو الروسية، على سبيل المثال، حيث يقوم مراسلو سيمافور بتلخيص وجهات النظر المختلفة ووضعها في سياقها، مع الاستشهاد بمصادرها.

وانضمت نورين جيليسبي، الصحفية السابقة في وكالة أسوشيتد برس، إلى مايكروسوفت قبل 3 أشهر لتكوين علاقات مع شركات الأخبار.

وقالت:” الصحفيون في حاجة لاعتماد هذه الأدوات من أجل البقاء والازدهار عبر الأجيال”.

ويتم تمويل “سيمافور”، وهو برنامج مجاني للقراءة، من قبل أفراد أثرياء. وحققت الشركة إيرادات تزيد عن 10 ملايين دولار في عام ،2023 ولديها أكثر من 500 ألف اشتراك في رسائلها الإخبارية المجانية.