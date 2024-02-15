“سوروس” يقتنص لقب أكبر مساهم في شركة الراديو الأمريكية

أظهرت ملفات محكمة الإفلاس أن الشركة الاستثمارية التي أسسها الملياردير جورج سوروس، حصلت على أكثر من 400 مليون دولار من أعلى ديون شركة الراديو الأمريكية Audacy .

وهذا يجعل شركة الملياردير جورج سوروس، أكبر عضو في مجموعة من المقرضين الذين يخططون لمبادلة قروضهم بالأسهم في هيئة البث.

هيكلة شركة الراديو الأمريكية

وقالت Audacy في بيان نقلته بلومبرغ: “إن القرار الذي اتخذه الدائنون الحاليون، والجدد بأن يصبحوا أصحاب أسهم في Audacy يمثل تصويتًا كبيرًا بالثقة في شركتنا، ومستقبل أعمال الراديو والصوت”.

وهذا هو أحدث استثمار إعلامي لسوروس.. كان الصندوق جزءًا من مجموعة من المقرضين الذين اشتروا شركة Vice Media من الإفلاس العام الماضي، واستحوذوا في وقت سابق على حصة أقلية في شركة البث الصوتي Crooked Media.

وتقدمت شركة Audacy، ثاني أكبر محطة إذاعية في الولايات المتحدة، بطلب لإشهار إفلاسها في يناير الماضي، بعد أن سحقتها ديون تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار.

وتحسب شركة الراديو، والبودكاست 1010 WINS في نيويورك من بين محطاتها.

وبموجب خطة إفلاس شركة Audacy، سيتم القضاء على المساهمين الحاليين، وسيتم سداد الدائنين رفيعي المستوى من خلال الأسهم في الشركة المعاد هيكلتها، ويتطلب الاقتراح موافقة محكمة الإفلاس.

من هو الملياردير سوروس؟

وجورج سوروس، هو مدير صندوق تحوط أسطوري ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر المستثمرين نجاحًا على الإطلاق.

وأدار الملياردير الأمريكي، صندوق Quantum Fund، وهو الصندوق الذي حقق متوسط عائد سنوي قدره 30٪ في الفترة من 1970 إلى 2000. ولا يزال رئيسًا لشركة Soros Fund Management LLC.

ويُعرف سوروس، المجري المولد أيضًا بأنشطته الخيرية الواسعة.. لقد تبرع بمليارات الدولارات لأسباب مختلفة من خلال مؤسسات المجتمع المفتوح.

كما إنه بطل قديم للقضايا الليبرالية والتقدمية، مما يجعله هدفًا لمجموعة متنوعة من نظريات المؤامرة المحافظة.

ويُعتقد أن ثروة سوروس، تبلغ 6.7 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2023، وقد تبرع بأكثر من 32 مليار دولار لقضايا خيرية.

وقد ذهب الكثير من هذه الأموال لتمويل برامج التعليم، والصحة، وجهود حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية.

وفي السنوات الأخيرة، تبرع بسخاء للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.