تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع خبرا نشرته صحف برتغالية حول شراء رجل أعمال سعودي يدعى نايف حمدان، لقصر وزير ابن عمار، والذي يُعد واحدا من أهم المعالم الإسلامية في البرتغال، تحديدًا في مدينة سيلفيس.

وقالت الصحف أن هذا القصر الذي كان يخص عائلة برتغالية عرض للبيع في العام الماضي، وبعد جولة من المفاوضات، تمت عملية الشراء.

و أضافت “اشترى هذا القصر رجل الأعمال السعودي نايف حمدان في شهر يناير الماضي بمبلغ 1.2 مليون يورو”.

و يتميز قصر وزير ابن عمار بموقعه المتميز أمام قلعة سيلفيس وبأهميته التاريخية الكبيرة في العصور الإسلامية.

و قالت الصحف أن “حمدان” سيقوم بأعمال الصيانة والترميم لجعل المكان مزار سياحي للمهتمين بالثقافة الإسلامية والأندلسية، ومن المقرر أن يتم فتح أبوابه للزوار بشكل مجاني، ليتاح للجميع الفرصة لزيارته واستكشاف ثقافة الإسلام والأندلس.

ما حقيقة رجل الأعمال نايف حمدان؟!

إلا أن رجل الأعمال السعودي كما تصفه الصحف البرتغالية، هو مشهور “سنابي”، و اسمه بحسب ظهوره نايف حمدان العتيبي، ويعتبر من أشهر نشطاء عالم السوشيال ميديا، يمتلك موهبة السرد والرواية، فاستحضر لنفسه شخصيةً سماها الحكواتي، بحسب عددا من “المواقع الإعلامية”.

ويتمتع بأسلوب فيه شيء من خفة الدم والظهور على فطرته، أثناء إلقائه القصص التاريخية التي نسمع عنها وعن أسطوريتها باللهجة العامية، فقرر نايف حمدان اقتطاع هذه القصص من أسلوبها الأكاديمي ومراجعها العلمية الجامدة، ليعيد سردها على المتابع بأسلوب أبسط ولغة مفهومة للعوام، بحيث يتمكن معها المتابع من فهم أحداث القصة دون بذل المجهود الذي يحتاجه أثناء استخلاص أفكارها من تلك المراجع، كما أنه يطلع المتابع بعد نهاية كل قصة بالمرجع التي أنت منها أحداثها لضمان المصداقية.

استخدم نایف حمدان حسابه الرسمي في تطبيق سناب شات لتحقيق هذه الغاية مستفيداً من خبراته وشهرته على هذه المنصة من بين منصات السوشيال ميديا.

كيف رد “نايف حمدان” على قصة شراء القصر؟

أما عن رد المشهور نايف حمدان، على أنباء تفيد بشرائه قصر يقدر بمبلغ 1.2 مليون يورو أو 1.8 مليون يورو في البرتغال على طريقته الخاصة، حيث نشر حمدان مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يحاول تشغيل سيارته النيسان المتهالكة أكثر من مرة لكنه يفشل في تشغيلها، كنفي بطريقة غير متوقعة.

وعلق حمدان على الخبر بتصحيح الرقم عبر حسابه بتويتر قائلاً: “لو سمحت أخوي إياد هي 1.8مليون يورو ، واللي مهوب مصدق أنا طالع للقصر الحين”.

لو سمحت اخوي اياد هي ١.٨ مليون يورو



و اللي مهوب مصدق انا طالع للقصر الحين pic.twitter.com/NXtmWxUuOT — نايف حمدان (@60Naif) August 28, 2023

وتباينت تعليقات المتابعون حول الفيديو فمنهم من رأى أن هذا الفيديو دليل إثبات، لكن حمدان يريد صرف العين عنه، وآخرون أشادوا بهذا الموقف واعتبروه أبلغ رد على الشائعات المنتشرة.