سرقة أرشيف عمره 62 سنة لوكالة الإعلام الرسمية اللبنانية

تعرّض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، لسرقة طالت خادماً يضم صوراً منذ العام 1961، إضافة إلى عدد من الحواسيب، وفق ما أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اليوم الإثنين.

وقال المكاري في بيان “تعرّض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام لسرقة الخادم الذي يضمّ صور كل المناسبات منذ سنة 1961، إضافة الى سرقة خمسة أجهزة كومبيوتر من غرفة الأرشيف”.

وفوجئ الموظفون، وفق البيان، صباح الإثنين، بأنّ “باب الغرفة كان مفتوحاً بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة”.

وبينما باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها، أكد المكاري “لن نألو جهداً بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه، لأن ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن”.

ولاحقاً اكد وزير الاعلام زياد المكاري في بيان، “ان السرقة التي تعرض لها ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام لم تشمل الا جزءا بسيطا من المجموعة الكاملة لارشيف الصور، وحتى هذا الجزء المسروق والذي كان موجودا على الخادم، لا تزال قاعدة معلوماته محفوظة في الوزارة ولم تُفقد، وهذا ما تبين بعد التأكد من الموجودات”.

واشار الى “ان تداعيات عملية السرقة معنوية ومادية معا، والعمل جارٍ ولن يتوقف لكشف المرتكبين والاقتصاص منهم”.

وتقع مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام في مقرّ وزارة الإعلام في منطقة الصنائع في بيروت، الملاصقة لوزارة الداخلية والبلديات.

ومنذ الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019، تعاني العديد من المؤسسات العامة نقصاً في عدد الموظفين الذين يحضرون إلى مكاتبهم وتقليصا لعناصر الأمن والحماية على وقع ارتفاع كلفة النقل وتدهور قيمة الرواتب.

وخسرت الليرة منذ بدء الانهيار الاقتصادي نحو 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار. ولا تلوح في الأفق أي حلول لشلل سياسي تعيشه البلاد منذ أشهر.