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الذكاء الاصطناعي يغزو وكالات الأنباء الخليجية

في خطوة مهمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في سبيل تعزيز الكفاءات الإعلامية والتحديث التقني في وكالات الأنباء الخليجية، تزامنًا مع تطورات سريعة في مجال التكنولوجيا التي تحدث تحولًا كبيرًا في صناعة الإعلام والاتصالات.

فريق التحرير by فريق التحرير

في خضم تطورات الإعلام والتكنولوجيا، يشهد قطاع وكالات الأنباء في الخليج خطوة مهمة نحو الابتكار والتحديث، حيث يقود مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية برنامجا تدريبيا يركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى الشبكات الاجتماعية.

يهدف هذا البرنامج الذي يمتد حتى 18 أبريل إلى توفير فرص تعليمية قيمة لمنتسبي وكالات الأنباء الكويتية (كونا)، ووكالة الأنباء القطرية (قنا)، ووكالة الأنباء السعودية (واس)، بالإضافة إلى مشاركين من القطاعين العام والخاص في الكويت، وفقًا لما ذكره المركز.

كما تأتي هذه المبادرة لتطوير القدرات الشخصية والمهنية لمنتسبي وكالات الأنباء في المنطقة، مما يعكس التحول الكبير نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تشكل نقلة نوعية في صناعة الإعلام وإنتاج المحتوى.

كما أنها ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات وكفاءات وكالات الأنباء في الخليج، وتمكينها من الاستفادة القصوى من الابتكارات التكنولوجية الحديثة في إنتاج محتوى إعلامي متميز وملائم للعصر الرقمي الحالي.

و تشمل مواضيع البرنامج إنشاء وتحسين الموضوعات والصور والفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كيفية دمج عناصر الذكاء الصناعي في الإنتاج الإعلامي والتسويقي.

يقدم البرنامج بواسطة أحمد الشيخ، عضو مجلس الإعلام الجديد بنقابة الصحفيين البريطانية، ويتناول دور خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحسين الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالأدوات والتقنيات الأساسية المستخدمة في هذا المجال.

ويتضمن البرنامج تطبيقا عليا للتخطيط للشبكات الاجتماعية كذلك الإنتاج للشبكات الاجتماعية باستخدام الذكاء الصناعي والوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...