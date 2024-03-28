ديزني+ تضيف خدمة هولو للبث المباشر

أضافت والت ديزني خدمة هولو للبث المباشر إلى ديزني+ ووضعت أفلاما مثل (ذا بير) أو “الدب” و(أمريكان هورور ستوري) أو “قصة رعب أمريكية” في التطبيق نفسه إلى جانب (موانا) و(فروزن).

وصممت الشركة هذا المزيج، الذي بدأت اختباره العام الماضي، لجعل المشاهدة أكثر ملاءمة للعملاء ولزيادة اشتراكات البث المباشر في ديزني مع انخفاض استخدام التلفزيون العادي.

وستعرض هولو آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية إلى جانب برامج ديزني في تطبيق ديزني+ وفي نتائج البحث. وسيرى المشتركون، الذين لم يدفعوا بعد مقابل حزمة ديزني+، إعلانات لإضافة هولو مقابل زيادة دولارين شهريا.

وقال المسؤولون التنفيذيون في ديزني إن إعدادات رقابة أولياء الأمور ستسمح للمشتركين بتقييد الوصول إلى محتوى هولو الخاص أكثر بالكبار في الملفات الشخصية للأطفال.

وتخسر وحدة البث التلفزيوني المباشر في شركة ديزني منذ إطلاق ديزني+ في نوفمبر تشرين الثاني 2019. وقال الرئيس التنفيذي بوب إيجر إن الشركة ستحقق أرباحا هذا العام.

وتتعرض الشركة العملاقة لضغوط النشطاء من المستثمرين الذين ينتقدون الشركة لاستثمارها المليارات في أعمالها الموجهة للمستهلك وتراجعها خلف شركة نتفليكس الرائدة في المجال.

وأصبح لدى ديزني+ ما يقرب من 150 مليون مشترك على مستوى العالم ولدى هولو ما يقرب من 50 مليونا منذ ديسمبر كانون الأول 2023.