دعوى ضد تويتر بسبب خطة ماسك تسريح 3700 موظف على غرار تيسلا

تم رفع دعوى قضائية أمس ضد شركة “تويتر” في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية بسبب خطة مالكها الجديد الملياردير إيلون ماسك لإلغاء حوالي 3700 وظيفة في منصة التواصل الاجتماعي، فيما يقول الموظفون إن الشركة تقوم بهذه الخطوة دون إشعار كافٍ في انتهاك للقانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا.

وكانت الشركة ذكرت في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى الموظفين، أنها تعتزم البدء في تقليص عدد الموظفين اعتباراً من اليوم الجمعة. ويخطط ماسك لتسريح نصف القوة العاملة، وتنفيذ خطط لخفض التكاليف في المنصة التي تم الحصول عليها مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

ويفرض قانون تعديل وإخطار إعادة تدريب العمال الفيدرالي قيوداً على الشركات الكبيرة تمنعها من اللجوء إلى التسريح الجماعي للعمال بدون إخطار مسبق قبل 60 يوماً على الأقل من موعد التسريح من العمل.

ولم ترد “تويتر” على الفور على طلب للتعليق.

الدعوى

وتطلب الدعوى من المحكمة إصدار أمر يطلب من “تويتر”:

الامتثال لقانون تعديل وإخطار إعادة تدريب العمال الفيدرالي.

تقييد الشركة من حث الموظفين على التوقيع على المستندات التي يمكن أن يتنازلوا فيها عن حقهم في المشاركة في التقاضي.

وقالت شانون ليس ريوردان، المحامية التي تقدمت بالشكوى يوم الخميس: “لقد رفعنا هذه الدعوى في محاولة للتأكد من أن الموظفين يدركون أنه لا ينبغي عليهم التوقيع على التنازل عن حقوقهم وأن لديهم وسيلة لمتابعة حقوقهم”.

المحامية شانون ليس ريوردان

دعوى تيسلا

وكانت ليس ريوردان قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة “تيسلا” بشأن مطالبات مماثلة في حزيران / يونيو عندما قامت شركة صناعة السيارات الكهربائية برئاسة إيلون ماسك بتسريح حوالي 10% من قوتها العاملة.

وفازت “تيسلا” بحكم من قاضٍ فيدرالي في أوستن يجبر العمال في تلك القضية على متابعة دعاواهم في تحكيم مغلق بدلاً من المحاكمة المفتوحة.

ووصف ماسك دعوى “تيسلا” القضائية بأنها “تافهة” خلال مناقشة مع رئيس تحرير “بلومبيرج” جون ميكلثويت في منتدى قطر الاقتصادي في يونيو.

وقالت ليس ريوردان عن ماسك: “سنرى الآن ما إذا كان سيستمر في تجاهل قوانين هذا البلد التي تحمي الموظفين، يبدو أنه يكرر قواعد اللعبة نفسها لما فعله في تيسلا”.