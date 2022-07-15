دراسة: قطاع الاعلام في المملكة ينمو بسرعة

أظهرت دراسة أعدتها شركة “استراتيجي أند” الشرق الأوسط المختصة بالاستشارات الاستراتيجية والتابعة لشبكة “بي دبيليو سي”، أن قطاع الاعلام السعودي يشهد حالة فريدة من النمو المتسارع ما يجعله مساهماً جوهرياً في تشكيل ثقافة المملكة وتعزيز تنوعها الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن البث عبر الانترنت يشهد أيضاً نشاطاً متواصلاً بفضل التقنيات الحديثة، واعتبرت أن هذا النمو ناتج على استخدام الهواتف الذكية بشكل هائل، وأكدت أن التلفزيون لا يزال يهيمن على الحصة الأكبر من المشاهدين.

ودعت الدراسة مقدمي خدمات البث التلفزيوني والفيديو لمعرفة متطلبات مشاهديهم بدقة حتى يتمكّن صانعو المحتوى من تقديم محتوى مناسب لاستقطاب الجمهور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى أنه على الشركات الإعلامية مواصلة الجهود الرامية إلى التحوّل نحو تقنيات البث حسب الطلب والتحوّل الرقمي والابتكار وتحليل البيانات والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المتاحة رقميًا. كما يجب على الجهات الفاعلة في قطاع الإعلام تعميق الشراكات مع مشغلي الاتصالات، وشركات التقنية وصانعي المحتوى، مع بناء قدراتها الداخلية لتصبح أكثر ابتكارًا وذلك من أجل دعم هذا التغيير الذي يتمحور حول العميل.

وتوقّعت الدراسة أن تنمو إيرادات خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت في المملكة بمعدّل سنوي مركّب مقداره 11.9 % في الفترة من عام 2019 إلى عام 2025، وهو ما يتجاوز توقّع نمو الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبلغ %10.4.

ووفقاً للدراسة فإن السعوديين يعتبرون من بين أكثر المستهلكين لوسائل الإعلام في العالم عبر مجموعة متنوعة من المنصات الإعلامية للوصول إلى المحتوى والتفاعل معه وصناعته، ويشجعهم على ذلك التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أطلقتها الحكومة السعودية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

ويستخدم السعوديون الإنترنت طوال الوقت. وتبلغ نسبة اتساع خدمات الهواتف الذكية 98.2 % وتُعد هذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي، وتبلغ نسبة اتساع خدمات الإنترنت 97.9 %.

ووضعت الدراسة الجمهور السعودي في مراتب متقدمة بين الدول الأكثر مشاركة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة التلفزيون.

ويحظى التلفزيون بشعبية هائلة ويُعدّ من الوسائط الرئيسية بالنسبة للمشاهدين السعوديين بمتوسط وصول شهري يبلغ 84 % من سكان المملكة في عام 2021، إذ تتصدر المسلسلات التصنيفات.

وبحسب الدراسة فقد استحوذت أفضل 10 قنوات تلفزيونية في المملكة على 41.8 % من الجمهور في عام 2021 ، بانخفاض طفيف عن 2020، بحصة مقدارها 43.1 %. ويُعزى هذا الانخفاض الطفيف في مشاهدة هذه القنوات الرئيسية إلى مشاهدة برامج الأطفال والأخبار بشكل أعلى من المعتاد خلال السنة الأولى من الجائحة.

ولفتت إلى أن مجموعة “إم بي سي” التليفزيونية من المؤسسات الرائدة في المملكة، إذ تبلغ حصتها من الجمهور 47.7 %، مع وجود سبع قنوات منها ضمن قائمة أفضل 10 قنوات، تليها قنوات هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية بحصة مقدارها 17 %، ثم روتانا بنسبة 11 %.

هذا واحتلت قناة “إم بي سي 1” أكثر قنوات المجموعة مشاهدة في عام 2020 وعام 2021.

ويتزايد اقبال الجمهور على بث الفيديو عبر الإنترنت بسرعة في المملكة العربية السعودية حيث تُلبي منصات خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت في المملكة هذا الطلب، بما في ذلك المنصات الدولية مثل: نتفليكس وستارزبلاي، والإقليمية، مثل: شاهد وجوّي.

وأشارت إلى أن السعوديين يقضون ما يقارب ثلاث ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يفسر سبب تحولهم لجزء لا يتجزأ من استراتيجيات المحتوى لقنوات البث.

واعتبرت الدراسة أن مشاهدة التلفزيون خلال شهر رمضان يؤثر على زيادة وصول الإعلانات “حيث بُث أكثر من 100 إعلان تلفزيوني على قنوات مجموعة “إم بي سي” في عام 2020 وعام 2021 أثناء الإفطار أو بعده مباشرة. وبالتالي، تُباع الإعلانات خلال شهر رمضان بثلاثة أضعاف السعر العادي، ويميل منتجو وناشرو المحتوى المتميز إلى تخصيص ميزانيات أعلى لعروض رمضان، مما يزيد من قيمة إنتاجهم”.

وأعدت الدراسة أجندة واعدة للجهات الفاعلة بسوق التلفزيون والفيديو لخصتها بأربع نقاط هي:

1. إعداد استراتيجية محتوى قوية مُصمّمة خصيصًا لأذواق الجماهير المحلية وتفضيلاتها

2. المشاهدة باستخدام نهج القنوات المتعددة المتكاملة لتمكين المستهلكين من متابعة المحتوى المفضل لديهم عبر المنصات ومساعدة الجهات الفاعلة في قطاع التلفزيون والفيديو على الحفاظ على المشاهدين

3. تقديم مزايا فريدة وجاذبة لجهات الإعلان

4. استخدام أوجه التآزر عبر القطاعات المختلفة للوصول إلى جماهير جديدة مع توسيع نطاق عروض المحتوى والتمييز بينها

وخلصت الدراسة إلى أن خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت ستواصل مسيرتها لتزداد تغلغاً بين جميع شرائح الجمهور. كما سيستغل التلفزيون مميزاته لتكريس وجوده لا سيما في شهر رمضان وخلال الفعاليات الكبرى والبطولات الرياضية.