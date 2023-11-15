تسريح عشرات الموظفين في أمازون ومؤسسها بيزوس يثير الجدل على غلاف مجلة

أصبحت أمازون أحدث شركة تقوم بتقليص الوظائف في صناعة الألعاب، حيث سرحت مؤخرا 180 موظف وسط إعادة الهيكلة فيما تثير صور غلاف مجلة فوغ لجيف بيزوس حفيظة الكثيرين مع تصريحات لخطيبته لورين سانشيز قالت فيها إن حياتهما طبيعية مثل باقي الناس فيما يصل سعر اليخت الذي يتجولان به إلى 500 مليون دولار. واستفزت تصريحات سانشيز الكثيرين ممن اتهموها عبر الشبكات الاجتماعية بالصمم الاجتماعي لتجاهلها الأجواء العامة في البلاد والتي تعاني من أزمات عديدة تمس حياة الملايين.

وتأتي عملية التسريح وسط سلسلة من التخفيضات في صناعة التكنولوجيا في العام الحالي حيث قامت أمازون بإلغاء أكثر من 25000 وظيفة.

وتضمنت مقابلة مجلة فوغ التي نشرت على غلافها صورة لورين، جولة رافقتهما فيها صحفية من المجلة إلى مزرعة للخطيبين وقالت لورين بعد خروجها من طائرتها المروحية الشخصية، إن المزرعة تتمتع بمساحة 400 ألف فدان تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تشاركها لورين سانشيز مع خطيبها الملياردير جيف بيزوس، واصلت سانشيز إخبار مراسلة فوغ حول شخصيتها العادية وقالت سانشيز: “حياتنا طبيعية جدًا”، مضيفًا أن “الحياة اليومية تدور في الغالب حول أطفالنا”.

تدور أحداث أيام الأسبوع لدى سانشيز وبيزوس حول أطفالهما، وفقًا لروايتهم لمجلة فوغ. يتنقل الزوجان بين المكان الذي يقيم فيه الأطفال الأصغر سنًا (في لوس أنجلوس) إلى منطقة بحيرة واشنطن، والزيارات الجامعية للأطفال البالغين بينهما، ويدعي الزوجان أيضًا أن لديهما روتينًا ثابتًا لتوصيل الأطفال يتضمن قيام سانشيز شخصيًا بقيادة السيارة لمرافقة طفلها إلى المدرسة.

ويأتي ذلك اللقاء مع أحد أغنى الرجال في العالم، والذي يتحدث وهو يرتدي زي رعاة البقر وكأنه شخص من الطبقة العاملة، دون التطرق لصراع أمريكا الحالي مع عدم المساواة ــ وما لا يريد الأثرياء الاعتراف به لأنفسهم مع تكدس ثرواتهم وتراجع أحوال الأمريكيين المالية واتساع الفجوة بين الأثرياء وباقي الناس.

ونالت تغريدة تنتقد بيزوس قرابة 600 ألف مشاهدة فيما أثارت صور لورين سانشيز وتصريحاتها حفيظة الكثيرين.

America is amazing. A man who was once the richest person alive still feels the urge to cosplay as a working class stiff. Can you imagine, like, a Saudi oil sheikh or a Russian oligarch dressing up for a photoshoot as a humble ranch hand? Incredible pic.twitter.com/IKvrUxfGqp — Armand Domalewski (@ArmandDoma) November 14, 2023