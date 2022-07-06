فيلم من مخرجة سعودية ضمن مجموعة نتفليكس “لأنها أبدعت”

أعلنت شركة نتفليكس عن إطلاق مجموعة جديدة من الأفلام تحت عنوان “لأنها أبدعت”، في السابع من شهر تموز/يوليو الجاري، تتضمن 21 فيلماً لمبدعات في مجال صناعة الأفلام من مختلف أرجاء العالم العربي.

تضم المجموعة فيلم “حرمة” للمخرجة السعودية عهد كامل، و”بنت وردان” للمخرجة الكويتية ميساء المؤمن، وفيلم ” ليالي بلا نوم” للمخرجة المصرية ماجي مرجان، وفيلم “الغرفة” للمخرجة الجزائرية لطيفة سعيد، وفيلم “بيت سلمى” للمخرجة الأردنية هنادي عليان، وغيرها الكثير. وتهدف المجموعة لمنح المزيد من الناس الفرصة لرؤية انعكاس حياتهم على الشاشة، وجذب جمهور جديد للتعرف على أعمال الروائيات والمخرجات العربيات.

المجموعة تشمل أعمالًا لمُخرِجات من المملكة العربية السعودية، الجزائر، مصر، الأردن، الكويت، المملكة المغربية، ، السودان، تونس، فلسطين، سوريا ولبنان.

وتتميز قصص الأفلام التي تنقسم بين أعمال وثائقية ودرامية، بمناقشتها لمواضيع تلامس قضايا المرأة في جميع أنحاء العالم، لتجمعهن معًا من خلال محتوى مؤثر وجميل يعبّر عن اهتماماتهن وشغفهن، ضمن طابع وبصمة عربية أصيلة.

في الفيلم الوثائقي “إحكيلي” تأخذ ماريان خوري المشاهدين في رحلة مشوقة عبر ذاكرة خالها الراحل، المخرج السينمائي المصري العظيم يوسف شاهين، بينما تحملنا نرجس نجّار في جولة عبر تاريخ شمال إفريقيا في فيلمها “بلا موطن” لتطرح أفكارها من وجهة نظر نسائية.

وتقدّم أفلام مثل “فيلا توما” لسهى عارف، و”مجنون فرح” من إخراج ليلى بوزيد، والفيلم الدرامي متعدد الشخصيات “باركور” للمخرجة فاطمة زعموم، وفيلم “الست” لسوزانا ميرغني، رؤية جديدة غير مسبوقة عن الحياة من وجهة نظر نسائية مميزة.

وقال نهى الطيب، مديرة الاستحواذ على المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى نتفليكس: “نحن فخورون بقدرتنا على تقديم مزيد من القصص لصانعات أفلام عربيات، والتي يمكن أن تلقى صدىً بين النساء من مختلف مشارب الحياة وشتّى أنحاء العالم. كما أن وجود مزيد من النساء خلف الكاميرا سيكون له تأثير أكبر على طريقة تقديم المرأة أمام الكاميرا، وسوف تستعرض قصص هذه المجموعة أعمالًا رائعة لبعض من أشهر صانعات الأفلام في المنطقة، ليكون صوتهنّ مصدر إلهام للمجتمع الإبداعي الأشمل، وللإضاءة على أهمية التمثيل العادل في مجال السرد القصصي”.

وكانت نتفليكس قد أطلقت العام الماضي منصة “لأنها أبدعت”، وكانت عبارة عن جلسة حوارية تطرقت إلى الدور المتطور للمرأة في صناعة الأفلام في العالم العربي، وذلك بمشاركة صانعات أفلام عربيات.

وفي أعقاب النجاح الذي حققته المنصة، تعاونت نتفليكس مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتنظيم النسخة الثانية من “لأنها أبدعت” على شكل جلسة حوارية مع الممثلة الشهيرة هند صبري.

وتهدف نتفليكس من خلال إطلاق هذه المجموعة إلى تسليط الضوء على أعمال بعض صانعات الأفلام في العالم العربي وعرضها أمام جمهور عالمي أوسع.

جميع الأفلام حديثة على نتفليكس ويمكن مشاهدة هذه المجموعة ابتداء من 7 تموز/يوليو عبر الرابط التالي: netflix.com/becauseshecreated