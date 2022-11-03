ام بي سي تخطط لاكتتاب عام والإدراج في تداول السعودية

تعمل مجموعة “إم بي سي”، أكبر شبكة تلفزيونية فضائية في الشرق الأوسط، مع “اتش اس بي سي القابضة” و”جيه بي مورجان تشايس” لطرح عام أولي والإدراج في “تداول السعودية” في الرياض، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست عامة، إن إدراج مجموعة “ام بي سي” قد يحصل في أقرب وقت في العام المقبل،. وتمتلك الحكومة السعودية حصة 60% في “ام بي سي” والباقي يملكه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة. العربية السعودية.

وقال الناس إنه يمكن إضافة المزيد من البنوك إلى الطرح في مرحلة لاحقة. وقالوا إن التفاصيل بما في ذلك حجم الاكتتاب والتقييم لم تتضح على الفور والتوقيت عرضة للتغيير.

وامتنع ممثلو “ام بي سي” و “اتش اس بي سي” و “جيه بي مورجان” عن التعليق.

دوافع عمليات الإدراج

إن موجة الإدراج مدفوعة جزئياً بـ :

بيع الحكومات حصصاً في الأصول لجذب المستثمرين الدوليين.

تمويل عملية الانتقال بعيداً عن الاقتصاد المعتمد على النفط.

تشجيع إدراج الشركات العائلية.

طفرة اكتتابات

وسيأتي إدراج شركة “ام بي سي” وسط طفرة الاكتتاب العام في منطقة الخليج العربي، حيث :

انتعشت أسواق الأسهم الإقليمية بفعل ارتفاع أسعار النفط وتدفقات المستثمرين.

استحوذت المملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر من الإكتتابات العامة من حيث عدد الاكتتابات الأولية ، مع 22 إدراجاً في المملكة هذا العام من أصل 34 في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”.

معلومات عن “ام بي سي”

تأسست “ام بي سي” في لندن عام 1991.

نقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2002 ، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض.

تضم أول قناة فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، الآن 20 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو “شاهد”.