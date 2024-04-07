الكويت: قرار بإيقاف 14 فنانًا وكاتبة بسبب مشاركتهم في مسلسل

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية قرارًا بإيقاف 14 فنانًا وكاتبة بسبب مشاركتهم في إنتاج مسلسل مثير للجدل والذي وُصِفَ بأنه يسيء للمجتمع الكويتي.



وأكدت الوزارة أنها لن تسمح لأي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي بالمشاركة في أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت أو عروض مسرحية تُعرض في البلاد.



كما قرر عدم إجازه أي عمل مسرحي يضم بفريق عمله أحد الفنانيين أو الكتاب المشاركين بالعمل المسيء كما وصفتها الوزارة على لسان الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام، عبر تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، لافي السبيعي، الذي شدد على أهمية تطبيق القوانين والنظم واللوائح بشكل عادل ومن دون تمييز.

وأكد أن دور الوزارة يتمثل في الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية، وأنها تعمل بكل احترافية وجهد للحفاظ على الذوق العام ورفع مستوى المشهد الفني.

كما وجه السبيعي نداءً لصانعي الأعمال الفنية داخل وخارج الكويت بأن يحترموا قيم المجتمع الكويتي وثوابته، وألا يشمل أعمالهم أي شكل من أشكال الإساءة للكويت وأهلها، مشددًا على أهمية تقديم رسائل فنية تحمل قيمة وترتقي بالقيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية.

يُشار أن مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي عرض كجزء من ماراثون رمضان 2024، أثار جدلاً واسعاً وغضب الشارع الكويتي بمجرد عرض أولى حلقاته، نظراً للمواضيع التي تناولها واعتبرها البعض مسيئة للمجتمع.

وزارة الإعلام : إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/bShlmzi8j0 — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) April 7, 2024