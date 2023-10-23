الشرطة الألمانية تخلي منطقة للاشتباه بوجود قنبلة في مبنى قناة تلفزيونية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين انتهاء حالة الخطر بعد إخلاء عدة مبان في مدينة ماينتس بسبب تهديد بوجود قنبلة في مبنى القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF) التي يقع مقرها الرئيسي هناك.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشرطة قولها إن “تقييما أجراه خبراء من مكتب الشرطة الجنائية بالولاية للرسالة التي تلقاها بالبريد الإلكتروني أظهر أنه لا توجد حاليا مؤشرات على وجود تهديد ملموس”.

وفتشت الشرطة مقر المحطة بكلاب مدربة بعد أن تلقت التهديد في نحو الساعة 8:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0620 بتوقيت جرينتش).

وسمحت السلطات للأفراد بالعودة للمباني بعد ساعتين تقريباً.

وقد طلب من حوالي 600 موظف من قوات الدفاع الذاتى إخلاء مباني قوات الدفاع الذاتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت إدارة الشؤون السياسية نقلا عن متحدثة باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون إنه سمح لهم جميعا بالعودة بعد تقديم “الوضوح التام”.