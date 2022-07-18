حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى مايو بلغ 1.357 ترليون ريال سعودي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر أيار/مايو 2022، سلطت فيها الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاع الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

وكشفت النشرة أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر أيار/مايو الماضي بلغ 1.357 ترليون ريال سعودي، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10.638 مصنعاً، في حين بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2.069 رخصة تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.357 رخصة و497 رخصة استكشاف، و165 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 29 رخصة استطلاع و21 رخصة لفائض خامات معدنية.

وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022 حتى نهاية أيار/مايو بلغت 411 ترخيصاً، بحجم استثمارات يبلغ 11.7 مليار ريال، فيما بدأ 620 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات تصل إلى 17.4 مليار ريال، وتمكن القطاع الصناعي خلال المدة نفسها من إيجاد أكثر من 21 ألف وظيفة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين”؛ وذلك لإبراز حجم التغيير الذي يشهده القطاعان، وفقاً لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.