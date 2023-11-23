مصر.. صحافيو الخدمة العربية في رويترز يضربون عن العمل ليوم واحد

قالت وكالة “رويترز” إنها أعلمت مشتركيها بأن الخدمة العربية ستتوقف لمدة 24 ساعة، بعدما أعلن صحافيوها إضرابهم عن العمل اليوم الخميس.

وكان الصحافيون العاملون في مكتب الوكالة في العاصمة المصرية القاهرة توقفوا عن العمل ليوم واحد اليوم الخميس، اعتراضاً على ما وصفوه بأنه “هيكل أجور غير عادل لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ آذار /مارس 2022، ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية، ولا يتوافق مع ما يُطبق في مكاتب أخرى في المنطقة”.

نقابة الصحافة متضامنة مع العاملين في رويترز

وأجرى الموظفون وقفة احتجاجية في الرابع من الشهر الجاري، إثر سلسلة مفاوضات بين نقابة الموظفين وإدارة الوكالة خلال الأشهر الماضية من أجل تحقيق مطالبهم وهو ما لم يتم.

وأكد نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي تضامنه مع العاملين في “رويترز”، وطالب إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة “لمطالبهم المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، إيماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة”.

في المقابل شدد الصحافيون في “رويترز” على أن إضرابهم يأتي “حرصاً منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية، خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة”.