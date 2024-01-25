إدراج “إم بي سي” الأفضل في العالم في 2024

أدت قفزة بأكثر من الضعف في سعر سهم مجموعة “إم بي سي” (MBC) الإعلامية السعودية إلى جعلها أفضل إدراج في العالم هذا العام، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرغ“.

قفزت أسهم المجموعة، وهي أكبر شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط، 134% منذ بدء تداولها في الرياض في 8 كانون الثاني/يناير بعد إدراج بقيمة 222 مليون دولار، مما يجعلها أكبر ربح بين الاكتتابات العامة التي جمعت 50 مليون دولار على الأقل على مستوى العالم.

يرجع نجاح إدراج “إم بي سي” إلى عدة عوامل، منها:

ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة السيولة في المنطقة.

جهود الحكومات الإقليمية لتطوير أسواقها المالية.

الارتفاع المستمر في عدد السكان في المنطقة، مما يخلق فرصًا للشركات الجديدة للنمو.

يسلط نجاح إدراج “إم بي سي” الضوء على الزخم المستمر في سوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج العربي، والتي تعد نقطة مضيئة في سوق الاكتتابات العامة العالمية الهزيلة.

يتزامن الطلب القوي على الاكتتابات العامة الأولية في السعودية مع ارتفاع المؤشر القياسي للمملكة بأكثر من 18% من أدنى مستوياته في أكتوبر، إلى جانب المؤشرات العالمية الأخرى وسط تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى ستتحول إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

قال كريستيان غندور، كبير مديري المحافظ في “الظبي كابيتال”: “إم بي سي اسم مألوف في المنطقة والمستثمرون وضعوا ثقتهم بمنصة البث المباشر التي تطال برامجها بشكل أساسي المشاهدين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. .. مع دخول المزيد من الاكتتابات العامة إلى الأسواق الإقليمية ، يحصل المستثمرون أخيرًا على فرصة للاستفادة من القطاعات التي لم تكن ممثلة في أسواق الأسهم أبدًا”.

ووفقًا لأليكسي فيليبوف ، محلل “جاي بي مورغان”، فإن مكاسب السهم تمتعت منذ ذلك الحين بعلاوة بسبب قلة عدد الأسهم المطروحة. وبدأ التغطية بتقييم محايد في وقت سابق من هذا الأسبوع. وانخفض السهم لثلاث جلسات متتالية وسط عمليات جني الأرباح.

وبحسب التقرير تلقت “إم بي سي” طلبات شراء بقيمة 14.5 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين، أي ما يعادل 66 ضعف الأسهم المتاحة لهم. لكنها اكتفت ببيع 10% من الشركة في الاكتتاب العام.