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أحمد شوبير.. تعرف على أسباب إقالته من قنوات الشركة المتحدة

مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر بالإجماع إنهاء برنامج أحمد شوبير.

فريق التحرير by فريق التحرير
أحمد شوبير.. تعرف على أسباب إقالته من قنوات الشركة المتحدة
أحمد شوبير.. تعرف على أسباب إقالته من قنوات الشركة المتحدة

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية، إيقاف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بشكل مفاجئ، وإنهاء التعاقد معه، مما أدى إلى صدمة في عالم الرياضة المصري.

وأشارت الشركة المصرية التي تمتلك أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات الإعلامية، إلى “انتهاكات للقواعد المهنية” كسبب لإنهاء التعاقد مع الإعلامي الشهير أحمد شوبير.

أحمد شوبير يودع برنامج “ملعب أون تايم”

أحمد شوبير.. تعرف على أسباب إقالته من قنوات الشركة المتحدة

وأوقفت الشركة بث برنامج “ملعب أون تايم”، الذي يقدمه الإعلامي الشهير على قناة “أون تايم سبورت”، وكذلك برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، بعد 28 عاما من الظهور على الشاشة، في عدد من القنوات المصرية المختلفة.

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانا، تؤكد فيه التزامها بأعلى معايير المهنية، والنزاهة الإعلامية، حسب موقع الشركة على الإنترنت.

وجاء في البيان أن “مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر بالإجماع إنهاء برنامج أحمد شوبير“.

معالجة الفوضى بقطاع الإعلام الرياضي

وأضافت أن “انتهاكات القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول.. فالشركة تعطي الأولوية لاحترام الرأي العام المصري”.

وشدد البيان على ضرورة معالجة “الفوضى التي يشهدها قطاع الإعلام الرياضي، وضمان حق المواطن المصري، في إعلام رياضي يحترم الحقيقة”.

مواجهات شوبير ومرتضى منصور

أحمد شوبير.. تعرف على أسباب إقالته من قنوات الشركة المتحدة

وواجه أحمد عبد العزيز شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر الأسبق البالغ من العمر 63 عاما، مشادات وقضايا سابقا مع رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، مما أدى إلى إيقاف برنامجه على قناة الحياة.

شوبير وعلاقته باللاعب الراحل أحمد رفعت

أحمد شوبير.. تعرف على أسباب إقالته من قنوات الشركة المتحدة

وكان شوبير، قد توعد في حلقته الأخيرة من برنامج “ملعب أون تايم”، بمقاضاة من ذكر اسمه في قضية وفاة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، وهدد كل من تحدث عنه، أو زج باسمه في القضية بمقاضاته أمام القضاء المصري.

وشغل شوبير، منصب نائب رئيس نادي فيوتشر المصري، الذي كان يلعب له أحمد رفعت، لكنه استقال قبل تجربة احتراف اللاعب الخارجية والتي لم تكتمل، وتعرض بسببها لضغوط نفسيه أثرت عليه بحسب تصريحات اللاعب الراحل، وشقيقه، ووكيله نادر شوقي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...