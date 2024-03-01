"WIN" 2024: مؤتمر رائد لطب السرطان الدقيق في أبوظبي

يُعقد مؤتمر الشبكة العالمية المبتكرة لطب السرطان الدقيق WIN 2024 لأول مرة في أبوظبي، مما يمثل تعاونًا كبيرًا بين اتحاد الشبكة العالمية المبتكرة (WIN) وبرجيل القابضة.

ويهدف المؤتمر، الذي انطلق اليوم الجمعة ويختتم غدا السبت، إلى استكشاف أحدث التطورات في طب السرطان الدقيق مع التركيز على تحسين رعاية مرضى السرطان ونتائجها في جميع أنحاء العالم.

شارك في افتتاح المؤتمر البروفيسور جيمس أليسون، الحائز على جائزة نوبل 2018، حيث ألقى محاضرة رئيسية حول أحدث الأبحاث في مجال العلاج المناعي للسرطان.

أشاد البروفيسور أليسون بالبنية التحتية التي تُبنى في دولة الإمارات لتطوير رعاية مرضى السرطان وعلاج الأورام الدقيق والطب الجينومي والعلاج المناعي.

يضم المؤتمر أكثر من 500 طبيب وباحث وعالم من 30 دولة، وناقشوا خلاله كيفية استخدام المؤشرات الحيوية والتقنيات والخوارزميات الذكية لتحسين رعاية مرضى السرطان.

أكد المؤتمر على أهمية العلاج الفردي للمريض في عصر الطب الدقيق، وأن اختيار العامل العلاجي المناسب قد يكون أمرًا معقدًا، لكن من خلال تطوير برامج متقدمة واختيار الدواء المناسب للمريض المناسب، يمكن تحسين معايير الممارسة ونتائج المرضى.

أكدت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبو ظبي، على سعي الهيئة لدمج الأدوات والاستراتيجيات المتقدمة على مستوى البيانات السريرية والجينومية، وجعلها معيارًا للرعاية الصحية الشخصية.

وأشار البروفيسور وفيق الديري، رئيس اتحاد WIN، إلى أهمية الجهود التعاونية في إحداث تحول في رعاية مرضى السرطان، مؤكدًا على أهمية التعاون بين اتحاد WIN وبرجيل القابضة.

سلط الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، الضوء على التزام برجيل القابضة بتعزيز فهمنا للسرطان وتحسين رعاية المرضى، من خلال تعزيز الحوار بين العلماء والمبتكرين الدوليين والخبراء المحليين.

أكد البروفيسور حميد الشامسي، مدير خدمات الأورام في برجيل القابضة، على ضرورة العلاج الفردي للمريض في عصر الطب الدقيق، وأن اختيار العامل العلاجي المناسب قد يكون أمرًا معقدًا، لكن من خلال تطوير برامج متقدمة واختيار الدواء المناسب للمريض المناسب، يمكن تحسين معايير الممارسة ونتائج المرضى.

أوضح البروفيسور خالد مسلم، رئيس قسم الأبحاث في برجيل القابضة، أن هدف الندوة هو ربط “المقعد” بـ “جانب السرير” وتوفير خارطة طريق لأفضل الممارسات في مجال العلاج، وأن الخبرة الطويلة التي يتمتع بها اتحاد WIN كمرجع عالمي للبحث والتعليم في مجال علاج الأورام الدقيق ورؤية برجيل القابضة للارتقاء بمعايير رعاية مرضى السرطان وأبحاثه إلى المستويات الدولية كانت مكونات أساسية لوصفة نجاح هذا المؤتمر.

يُمثل مؤتمر WIN 2024 علامة فارقة في مجال علاج السرطان الدقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.