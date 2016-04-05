الخبز والمعجنات تتسبب بطائفة كبيرة من الأمراض

يكشف كتاب جديد قام بتأليفه أحد أهم الخبراء في أمراض الهضم بأن المعجنات والخبز تتسبب بطائفة من الأمراض بسبب بروتين يعرف باسم الغلوتين. ويقول الدكتور ديفيد ساندرز إنه ورغم الاتهامات التي توجه للغلوتين إلا أنها لا تستند إلى أدلة علمية ودراسات إكلينيكية، فيما يقدم هو في كتابه شرحا لأضرار الغلوتين الصحية بالأدلة والإثباتات العلمية التي توضح كيف يؤثر الغلوتين على الدماغ والجهاز الهضمي والجسم كله.

يقدم الكتاب الذي يحمل عنوان (هجوم الغلوتين) Gluten Attack: Is Gluten waging war on our health

لكن ساندرز يحذر متتبعي صرعات الحمية التي تروج لأطعمة خالية من الغلوتين قائلا إن الطب يستند إلى الدراسة والأدلة وما لم يعرف كل شخص ما يعاني منه بالتحري عن ذلك فلا يجب عليه أن يقبل على أي عادة غذائية جديدة دون التحقق من حاجة جسمه لها. ويقول إن الغلوتين يضر بالأشخاص الذي تعرضت بطانة الأمعاء لديهم لتلف ويؤدي بهم إلى مضاعفات وأمراض عديدة مثل مرض حساسية القمح السيلياك ( الداء الزلاقي).



