محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

دراسة: الزئبق ينتقل للإنسان من أكل السمك عبر السلسلة الغذائية

الزئبق في الأسماك يتسبب بتلف الأعصاب وأنظمة المناعة والهضم والرئتين والكلى والجلد والعينين، إلا أن دراسة أمريكية جديدة تكشف إن الحشرات التي تعيش حول مياه البحار الملوثة بالزئبق تصبح وجبة للعناكب التي لتتغذى بها، لتأتي الطيور والحيوانات البرية بدورها  وتلتهم العناكب

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دراسة: الزئبق ينتقل للإنسان من أكل السمك عبر السلسلة الغذائية

4 أبريل نيسان (رويترز) – يعتقد منذ وقت طويل أن الزئبق في الأسماك يتسبب بتلف الأعصاب وأنظمة المناعة والهضم والرئتين والكلى والجلد والعينين، إلا أن دراسة أمريكية جديدة تكشف إن الحشرات التي تعيش حول مياه البحار الملوثة بالزئبق تصبح وجبة للعناكب التي لتتغذى بها، لتأتي الطيور والحيوانات البرية بدورها وتلتهم العناكب مع الزئبق الذي نتقل بين هذه وتدعو الدراسة إلى ضرورة الكشف عن دور العناكب في انتقال الزئبق إلى طعام الإنسان. 

 

 

 

 

 

 

وقالت رامسا تشافيز-أولويا وسيليا تشين المشرفتان على الدراسة بكلية دارتموث في هانوفر بنيو هامبشير “نقل الزئبق إلى الإنسان من خلال الغذاء يؤثر عليه في نهاية المطاف بصورة أو بأخرى”.  ولتقييم دور العناكب في نقل الزئبق من الماء إلى البر قام الباحثون بجمع بيانات من عشر قنوات مائية في نيو هامبشير ثم نشر النتائج بدورية التطبيقات البيئية. 

 

وعلى مدى عامين قام الباحثون بتقدير كميات مادة سامة تسمى ميثيل الزئبق التي تتراكم بتركيزات عالية في السلسلة الغذائية خلال انتقالها من كائن إلى آخر علاوة على قياس ما يسمى بالكربون العضوي الذائب أو بقايا تحلل أوراق النبات والكائنات الحية الأخرى.  تقول الدراسة إن كميات الزئبق لدى العناكب تقل مع زيادة تغذيتها على الكربون العضوي المذاب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا