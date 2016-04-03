السعودية: زيادة تجاوب المقبلين على الفحص ما قبل الزواج

كشف أطباء مختصون في أمراض الدم عن ارتفاع نسبة المتجاوبين مع برنامج فحص ما قبل الزواج في السعودية إلى خمسة أضعاف خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعد أن أوقف كثير منهم إجراءات إتمام الزواج نتيجة عدم توافق الفحوصات، فيما تصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق الأكثر إصابة بمرض فقر الدم المنجلي الثلاسيميا بنسبة 29% تليها المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر طبي عن أمراض الدم الوراثية نظمته جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية في جدة أمس الأول لتسليط الضوء على أحدث المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض نقص الصفيحات المناعية المزمن والثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.

وبحسب ما ورد في صحيفة مكة، فقد أوضح مدير مستشفي الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض الدكتور فواز القاسم أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا في أمراض الدم الوراثية. وأكد القاسم أن نسبة تجاوب المقبلين على برنامج فحص ما قبل الزواج ارتفعت بواقع خمسة أضعاف خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأوقف كثير منهم الزواج نتيجة عدم توافق نتائج الفحص.

ولفت استشاري أمراض الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور هزاع الزهراني إلى الافتقار للإحصاءات الدقيقة لمرض الثلاسيميا، فيما أثبتت الإحصاءات أن المنطقة الشرقية الأولى في الإصابات بنسبة 29% تليها منطقة جازان بنسبة 7%.