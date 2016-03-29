قطر: ضبط مواد غذائية فاسدة في مطعم أمريكي باللؤلؤة

ضبط مفتشو الأغذية، ببلدية الدوحة، كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، داخل مخزن سري تابع لأحد المطاعم الأمريكية في حي اللؤلؤة.

ونشر حساب تويتر لبلدية الدوحة صورة للمواد الفاسدة م للأغذية التي كانت مخبأة في أماكن خفية داخل المطعم، يصعب الوصول إليها، لاستخدامها في إعداد وتحضير الوجبات والمشروبات التي تقدَّم للزبائن،وأشار موقع الدوحة نيوز إلى أن المطعم الأمريكي لونغهورن أكد أنه جرى إغلاقه من قبل البلدية لوقوع مخالفة فيه.

وتبين لمفتشي البلدية أن المواد الغذائية المضبوطة كانت مخبأة في أماكن خفية داخل المطعم، يصعب الوصول إليها، لاستخدامها في إعداد وتحضير الوجبات والمشروبات التي تقدَّم للزبائن، حيث جرى على الفور التواصل مع الجهات الأمنية وتحرير كل المحاضر الخاصة بأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تمهيدا لعرضها على النيابة العامة. من ناحية أخرى عقد السيد حمد جمعة المناعي – مدير بلدية الشمال – اجتماعا بمقر البلدية مع العقيد سلطان محمد الكعبي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بحسب ما نقلته صحيفة العرب.

واستعرض العقيد الكعبي في بداية الاجتماع الدور الذي تقوم به إدارة الشرطة المجتمعية، في رصد ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.



وتم – خلال الاجتماع – بحث سبل التعاون بين البلدية وأعضاء المجلس البلدي المركزي والشرطة المجتمعية في مجال التوعية الاجتماعية، ورصد الظواهر السلبية للمجتمع، والعمل على توفير الحلول اللازمة لها.

حضر الاجتماع النقيب إبراهيم حسين السادة، رئيس قسم شرطة الشمال، والملازم جمال حمد النعيمي ضابط قسم الشمال من إدارة الشرطة المجتمعية، وأعضاء المجلس البلدي عن منطقة الشمال ومديرو الإدارات بالبلدية.

إلى ذلك نفذ قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية، التابع لبلدية الشيحانية، (85) جولة تفتيشية، تم خلالها رصد وإزالة (39) سيارة مهملة، وتحرير (13) محضر ضبط مخالفة، والصلح في محضر واحد، وإصدار (48) تعهدا.

كما نفذ قسم الرقابة الفنية بالبلدية (70) جولة تفتيشية، تم خلالها إصدار (22) تعهدا وتنبيها في مجال البناء، وتحرير (11) محضر ضبط مخالفة، والصلح في محضر واحد.

ووفرت إدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين خدماتها الحيوية من سحب مياه صرف صحي وتجميل زراعي في نادي حلبة لوسيل الرياضي، الذي شهد تنظيم بطولة العالم للموتوجي بي مؤخرا.

وبلغت كمية المياه المسحوبة “698.400” جالون من مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تزيين المداخل الرئيسة والطريق الخارجي المؤدي لنادي حلبة لوسيل بـ(24) حوضا من الزهور الموسمية.