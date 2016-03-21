السعودية تفرض غرامة 200 ريال على المدخنين داخل السيارات

كشفت صحيفة سعودية عن صدور الموافقة على تطبيق غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يدخن داخل سيارة خاصة يوجد بها أطفال

وأضافت صحيفة “المدينة” بحسب معلومات وردتها أن تطبيق الغرامة يهدف إلى حماية الأطفال من أضرار السموم التي تنتج عن تعاطي الدخان مما يؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض المختلفة،إضافة إلى أن التدخين بين الأطفال يشجع الأطفال على التعاطي مستقبلا باعتبار الأمر طبيعيًا.

وسيتم تطبيق الغرامات اعتبارًا من شهر شعبان المقبل، حيث سيتم العمل على توعية شاملة في هذا الخصوص.

وكانت الصحيفة قد نشرت في وقت سابق اللائحة التنفيذية لمكافحة التدخين.

وبحسب الإحصاءات فإن المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً في نسبة المدخنين، إضافة إلى أن التدخين ينتشر في 40% لدى الذكور، و10% لدى الإناث، و15% لدى المراهقين.