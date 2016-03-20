السعودية تمنع دخول 250 ألف كلغم من الأرز

منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية 37 إرسالية تزن 408 أطنان من مواد غذائية مستوردة عبر منافئ المملكة ، خلال شهر ربيع الثاني الماضي، منها 250 ألف كيلو غرام من الأرز، وفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية.

وقالت الهيئة إنها منعت دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات، مشيرة إلى أن الإرساليات المرفوضة تمثل 064, 0% من الإرساليات المفسوحة وعددها 45379 إرسالية تزن 637901 طن.

وتصدّر الأرز قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهر ربيع الثاني، بواقع 250000 كلجم، تليها المحضرات الغذائية من اللحوم بـ71638 كلجم، ثم خضار وفواكه محضرة أو محفوظة 48332 كلجم، ثم منتجات الحليب 18964 كلجم، ثم مشروبات 10140 كلجم، ثم بن أو شاي 4225 كلجمً، ثم عجائن غذائية 2725 كلجم، فاللحوم والدواجن 1139 كلجم، ثم الزيوت والدهون 850 كلجم، ثم خلاصات ومركزات بن أو شاي 243 كلجم، ثم حبوب كاملة 200 كلجم.

وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 358894 كلجم، والمخالفات الفيزيائية 25928 كلجم، والمخالفات الكيميائية 23634 كلجم.