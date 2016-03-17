ما سر الانخفاض التاريخي في عمليات الحمل غير المرغوب في الولايات المتحدة﻿؟

تشير دراسة جديدة أن الولايات المتحدة نجحت في تقليص الحمل غير المرغوب لأدنى مستوى خلال 30 عاما. يأتي ذلك بعد أن كان المعدل 54 حمل غير مرغوب لكل 1000 من الفتيات والنساء بأعمار 15 إلى 44، ولكن بحلول 2011 أصبح المعدل 45 لكل 1000 من الفتيات والنساء بذات الفئة العمرية. ومن بين 6.1 مليون عملية حمل عام 2011 كان هناك 2.8 مليون حمل غير مرغوب.

وتقلص الحمل غير المرغوب لدى المراهقات بمعدل 28% وتراجع المعدل أيضا بدرجة أعلى لدى الشريحة التي يزيد مدخولها عن خط الفقر أو ضمنه، بمعدل 32%، أي أن التقلص في معدلات الحمل غير المرعوب شملت كل الفئات.

وتشير الدراسة المنشورة في صحيفة نيو إنجلد جورنال أوف ميدسن، إلى أن سر التراجع لا يكمن في تبدل السلوك الجنسي بل إلى تغير وسائل منع الحمل وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وتساعد وسائل منع الحمل ممتدة المفعول، أي التي يطول مفعولها لأكثر من شهر في تحقيق ذلك النجاح في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأولاد بطريقة ملائمة خاصة تلك الوسائل الحديثة التي يمكن تحديدها بعدة أنواع كالتالي:

اللصاقات – contraceptive patches، والوسائل التي تستخدم داخل الرحم.

ويكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن أكثر وسائل منع الحمل فعالية من الوسائل غير الدائمة المفعول هي:

زرع حبة فائقة الصغر لهرمون البروجستين progestin Implant

والتي يدوم مفعولها لـ 3 سنوات.

الأجهزة اللولبية IUD داخل الرحم وتدوم بمفعولها بين 3 إلى 12 سنة، حسب نوعها.

الحقن: حقن البروجستين كل 12 أسبوعا أي كل 3 أشهر تقريبا.

الحبوب: وهي تستدعي استخدام حبوب البروستيجين أو الاستروجين يوميا ويؤدي الخطأ في موعد تنالها إلى حدوث الحمل في 9 من أصل 100 حالة.