بريطانيا تفرض ضريبة على المشروبات الغازية

أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم الأربعاء 16 مارس 2016 في بيانه السنوي عن ميزانية بريطانيا إنه سيفرض ضريبة على المشروبات الغازية لتحصيل 520 مليون جنيه كما أشار أن حكومته قامت بتخفيض حادا على توقعاتها للنمو الاقتصادي البريطاني في عام 2016 ، والعام القادم 2017.

حدد أوزبورن ضريبة تبلغ 25 بنس على كل ليتر من المشروبات الغازية اعتبار من 2018، وتسبب إعلانه بهبوط حاد لشركات المشروبات الغازية.

وتراجع الجنيه الإسترليني في أعقاب التصريحات ليسجل أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار، وأبلغ أوزبورن البرلمان أن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة هذا العام، مقارنة مع تقدير سابق كان يبلغ 2.4 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) ويتوقع نموا نسبته 2.2 في المئة في 2017 بدلا من 2.5 في المئة وفقا لتقديرات نوفمبر.

وقال الوزير إن «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.1 في المئة في 2018 و2019 و2020.

وتراجع الاسترليني إلى 1.4060 دولار منخفضا 0.6 في المئة ومسجلا أدنى مستوى منذ الثالث من آذار (مارس)، وجرى تداول الإسترليني بسعر 1.4082 دولار قبل تصريحات أوزبورن.

وأضاف أوزبورن أن «أسواق المال مضطربة، نمو الإنتاج في شتى أنحاء الغرب منخفض أكثر من اللازم، وتوقعات الاقتصاد العالمي ضعيفة، إنه خليط عالي الخطورة»، مشيرا إلى أن التوقعات تقوم على افتراض أن تصوت بريطانيا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر له 23 حزيران (يونيو).