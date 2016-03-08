حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي في الإمارات تستمر حتى الجمعه

تُشير آخر البيانات المستلمة من نماذج التنبؤات الجوية الحاسوبية لدى مركز “طقس العرب” الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية إلى أن العديد من مناطق دولة الإمارات ستتأثر تدريجياً إعتباراً من ليلة اليوم الثلاثاء وخلال يوم الأربعاء وحتى نهار الخميس بحالة قوية وربما “استثنائية” من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على حدوث عواصف رعدية قوية في عدد من مناطق الدولة، إضافة إلى تساقُط أمطار غزيرة في بعض المناطق وتحذير من تشكُل السيول.

وسوف يزداد تأثُر البلاد بحالة من عدم الإستقرار الجوي، لذا يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق، وتكون الفرصة مُهيأة لنشوء العواصف الرعدية وتساقُط زخات في أجزاء مُتفرقة من البلاد.

وقد تكون الزخات غزيرة في بعض المناطق أثناء النهار، كما أنها قد تترافق مع الرياح المثيرة للغبار والأتربة، إضافة إلى احتمال تساقُط زخات من البَرَد في بعض المناطق.

وستكون الرياح جنوبية مُعتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق المناطق الداخلية، ما قد يعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، تتحول أثناء الليل إلى شمالية/شمالية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

وخلال الليل ، تزداد حدّة الظروف الجوية ويُتوقع تشكُل عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة خاصة فوق الجبال شرقاً والمناطق الداخلية مثل العين، ويُحتمل امتدادها أحياناً نحو السواحل الشمالية المُطلة على الخليج العربي،مثل دبي والشارقة وأبوظبي.

يوم الأربعاء 09/03/2016

تتأثّر البلاد بحالة قوية و “استثنائية” من عدم الاستقرار الجوي.، ويكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق، ويُتوقع تشكُل عواصف رعدية قوية تعمل على هُطول أمطار رعدية “غزيرة” في أجزاء مُختلفة من البلاد، خاصة المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الداخلية، بما في ذلك المُدن الرئيسية للدولة مثل دبي والشارقة وربما أبوظبي.

و هذه الأمطار تكون غزيرة ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق وقد تعمل على تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الطرقات. وتنشط الرياح بشكل لافت مع نشاط السُحُب الركامية وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق، والبحر مضطرباً.

الخميس 10/03/2016

يستمر تأثّر البلاد نهاراً وخاصة الأجزاء الشمالية والشرقية بحالة قوية و “استثنائية” من عدم الاستقرار الجوي. ويكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق، ويُتوقع تشكُل عواصف رعدية قوية تعمل على هُطول أمطار رعدية “غزيرة” في أجزاء مُختلفة من البلاد، خاصة المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الداخلية، بما في ذلك المُدن الرئيسية للدولة مثل دبي والشارقة وربما أبوظبي.

وتترافق هذه العواصف الرعدية تترافق مع الرياح المثيرة للغبار والأتربة وربما العواصف الرملية في بعض المناطق، إضافة إلى تساقُط البَرَد أحياناً. وتكون الرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق، والبحر مضطرباً. و خلال ساعات الليل، تستقر الظروف الجوية وترتفع نسب الرطوبة ويوجد فرصة عالية لتشكُل الضباب في أجزاء مُختلفة من البلاد.





ويُحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة من الأمور التالية:

1) خطر تشكُل السيول في أجزاء مُختلفة من البلاد بسبب غزارة الأمطار الرعدية.

2) خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح.

3) احتمال حدوث عواصف رعدية قوية وصواعق وتساقط البَرَد.

4) خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب مع ساعات الليل في أجزاء مُختلفة من البلاد.

