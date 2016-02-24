24 فبراير شباط (رويترز) – فيما يلي تسلسل زمني لأصل فيروس زيكا وانتشاره منذ اكتشافه قبل 70 عاما.





1947 – رصد علماء كانوا يجرون أبحاثا على الحمى الصفراء بغابة زيكا في أوغندا الفيروس في قرد آسيوي من نوع ريسوس.

1948 – اكتشاف وجود الفيروس في بعوضة (أيديس أفريكانوس) في غابة زيكا.

1952 – اكتشاف أول حالات إصابة لدى البشر في أوغندا وتنزانيا.

1954 – رصد الفيروس في نيجيريا.

من ستينات وحتى ثمانينات القرن الماضي – اكتشاف فيروس زيكا في البعوض والقردة في أرجاء المنطقة الاستوائية بأفريقيا.

من 1969 وحتى 1983 – اكتشاف الفيروس في المنطقة الاستوائية بقارة آسيا لاسيما الهند واندونيسيا وماليزيا وباكستان.

2007 – انتشار فيروس زيكا انطلاقا من أفريقيا وآسيا وكانت الموجة الأولى من جزيرة ياب بالمحيط الهادي.

2012 – الباحثون يكتشفون سلالتين رئيسيتين للفيروس إحداهما أفريقية والأخرى آسيوية.

2013-2014 – موجات لانتشار الفيروس في بولينيزيا الفرنسية وجزيرة ايستر وجزر كوك ونيو كاليدونيا وأوضح تحليل احتمال ارتباطها بتشوهات المواليد ومضاعفات عصبية شديدة لدى الأطفال في بولينيزيا الفرنسية.

2 مارس آذار 2015 – البرازيل تعلن اكتشاف مرض من أعراضه الطفح الجلدي في الولايات الشمالية الشرقية للبلاد.

17 يوليو تموز – البرازيل تعلن رصد اضطرابات عصبية لدى المواليد مرتبطة بعدوى سابقة.

5 أكتوبر تشرين الأول – اكتشاف حالات مرضية في جزر الرأس الأخضر تتسم بطفح جلدي.

22 أكتوبر تشرين الأول – كولومبيا تؤكد اكتشاف حالات إصابة بزيكا.

30 أكتوبر تشرين الأول – البرازيل تعلن زيادة حالات صغر حجم الرأس بين المواليد.

11 نوفمبر تشرين الثاني – البرازيل تعلن حالة طوارئ صحية.

من نوفمبر تشرين الثاني 2015 وحتى يناير كانون الثاني 2016 – اكتشاف حالات إصابة في سورينام وبنما والسلفادور والمكسيك وجواتيمالا وباراجواي وفنزويلا وجايانا الفرنسية وجزر مارتينيك وبويرتوريكو وجوايانا والإكوادور وباربادوس وبوليفيا وجمهورية الدومنيكان ونيكاراجوا وكوراكاو وجمايكا.

أول فبراير شباط – منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي.

2 فبراير شباط – انتقال أول حالة إصابة إلى الولايات المتحدة وقال مسؤولون محليون بالصحة العامة باحتمال انتقالها من خلال الاتصال الجنسي وليس البعوض.

5 فبراير شباط – المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن الفيروس انتقل بسرعة إلى 30 دولة لاسيما الأمريكتين.

8 فبراير شباط – الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطلب مبلغ 1.8 مليار دولار لمكافحة فيروس زيكا.

12 فبراير شباط – البرازيل تتحرى وجود علاقة بين عدوى زيكا و4314 حالة اشتباه في صغر حجم الرأس منها 462 حالة مؤكدة و41 يجرى البحث في احتمال علاقتها بالفيروس.

17 فبراير شباط – البرازيل تتحرى وجود علاقة محتملة بين زيكا و4443 حالة اشتباه بصغر حجم الرأس منها 508 حالات مؤكدة فيما طلبت منظمة الصحة العالمية 56 مليون دولار لمكافحة فيروس زيكا.

18 فبراير شباط – المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تضيف أروبا وبونير إلى الدول والمناطق التي ينتشر بها الفيروس ليزيد العدد إلى 32 دولة ومنطقة.

23 فبراير شباط – المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تتحرى 14 حالة لاحتمال انتقال الفيروس من خلال الاتصال الجنسي فيما أضافت المراكز الأمريكية ترينداد وتوباجو وجزر مارشال إلى الدول والمناطق التي انتشر إليها الفيروس ليرتفع عددها إلى 34 دولة ومنطقة.

والبرازيل تؤكد ارتفاع حالات صغر حجم الرأس إلى 585 حالة مع الاشتباه في 4690 حالة.