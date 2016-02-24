سحب كافة منتجات شوكولاتة “مارس” و”سنكرز” من الأسواق السعودية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، من استهلاك منتجات الشوكولاته لشركة “مارس”، لاحتمال وجود قطع بلاستيكية فيها، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من سحبها من الأسواق المحلية، وخلو الأسواق المحلية من أي منتجات للشركة تكون قد تلوثت بالقطع البلاستيكية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الازمات التابع للهيئة، رصد إنذارات صادرة عن عدد من الجهات الحكومية بدول الاتحاد الأوروبي، بسحب شركة “مارس” بهولندا لمنتجات الشوكولاته “سنيكرز ومارس وبيست أوف أور مينيز وميلكي واي وسيليبريشنز”، لاحتمال احتوائها على قطع بلاستيكية قد تشكل خطراً على المستهلك.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم تناول هذه المنتجات، والتخلص مما لديهم منها، لئلا يعرضوا صحتهم للخطر.

وكانت شركة مارس الأمريكية لصناعة الشوكولاتة أعلنت، الثلاثاء، جمع عبوات الشوكولاتة التي تصنعها شركتا مارس وسنيكرز، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى في ألمانيا، بعد العثور على قطع بلاستيك في أحد منتجاتها.

وقالت شركة “مارس” في بيان على موقعها على الإنترنت في ألمانيا “نريد تفادي جعل المستهلكين الذين يشترون أحد منتجاتنا (المعنية) يستهلكونها”.

وأضافت إن هذا الاستدعاء يشمل كل منتجات مارس، وسنيكرز، وميلكي، واي مينيس، ومينياتورز، بالإضافة إلى أنواع معينة من عبوات شوكولاتة سيليبريشن التي كُتب عليها أنه يفضل استخدامها قبل مواعيد تتراوح من 19 يونيو/حزيران 2016 إلى الثامن من يناير/كانون الثاني 2017.