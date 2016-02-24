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72 مليون دولار تعويض تدفعه جونسون أند جونسون بسبب بودرة الأطفال

72 مليون دولار تعويض تدفعه جونسون أند جونسون لتسبب بودرة الأطفال بمرض السرطان ووفاة سيدة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
72 مليون دولار تعويض تدفعه جونسون أند جونسون بسبب بودرة الأطفال

أمرت محكمة في ولاية ميزوري شركة جونسون أند جونسون بدفع تعويض يبلغ 72 مليون دولار لعائلة امرأة زعم أنها أصيبت بسرطان المبيض بسبب مادة التالك في بودرة الأطفال التي تبيعها الشركة وفقا لصحيفة الغاريان.

 وكانت الدعوى المدنية قد رفعت من قبل جاكي فوكس في ولاية ألاباما ضمن دعوى جماعية تضم 60 شخصا، وتولى ابن المرأة عقب وفاتها صفة المدعي. وكان ابن فوكس قد قال إن والدته استخدمت بودرة في الاستحمام لسنوات عديدة.

وقال المحامي جيمس أوندر إنه يتوقع من الشركة التي تعد أكبر شركة منتجات العناية الصحية في العالم، أن تستأنف هذا الحكم.

 و

  وكانت الشركة قد رضخت لمطالب جماعات حماية المستهلك الداعية إلى تخلي الشركة عن استخدام المواد التي يشتبه بأنها مواد مسرطنة مثل كل من الديوكسين 1,4-dioxane

والفورمالديهايد ، وأعلنت أنها ستتوقف عن استخدامها مع نهاية العام 2015.

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