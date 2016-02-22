أول إصابة بفيروس كورونا بقطر في 2016 لعائد من السعودية

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبرياً بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) لمواطن قطري يبلغ من العمر 66 عاماً ويعاني من عدة أمراض مزمنة.

ووفقاً لصحيفة “الشرق” القطرية، تعد هذه الحالة الأولى التي يتم تسجيلها هذا العام حيث يعود تاريخ آخر حالة سابقة إلى 22 مايو/أيار 2015، وقد تم تأكيد تشخيص الحالة الجديدة في المختبرات المرجعية في مؤسسة حمد الطبية.

وقالت وزارة الصحة العامة إنه تم نقل المريض بالإسعاف إلى مستشفى حمد العام وهو في حالة حرجة ويشتكي من السعال والحمى مع أعراض نزلة معوية، وتم عزله لتلقي الرعاية الطبية بالعناية المركزة.

وكان المريض قد عاد لتوه من زيارة للمملكة العربية السعودية.

وفور تلقي البلاغ للحالة قام فريق الاستجابة السريعة التابع لوزارة الصحة العامة برصد جميع المخالطين المحتملين للمريض للتحقق من خلوهم من المرض بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة عليهم، حيث ستستمر متابعتهم على مدى أسبوعين للتأكد من عدم ظهور أية أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة.

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة إتباع الاحتياطات اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية عند التعامل مع الإبل حفاظاً على صحتهم ومنها ضرورة أن يتفادى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة الاحتكاك عن قرب بالإبل عند زيارة المزارع أو الحظائر مع ضرورة غلي حليب الإبل جيدا قبل تناوله.

ولا يوجد حالياً أي لقاح مرخص لعلاج المرض وفي يوليو تموز الماضي قال باحثون يحاولون ابتكار لقاح في الولايات المتحدة إن لديهم مؤشرات مبكرة على نجاح التجارب على الحيوانات.

وتم اكتشاف متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لأول مرة في 2012 ورصدت أغلب الحالات حتى الآن في السعودية على الرغم من ظهور حالات في أماكن أخرى وهي تشبه مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد وتسبب الحمى والسعال في بعض الأحيان.

وعلى الرغم من أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر إلا أن المرض سجل معدل وفيات مرتفعا حيث توفي أكثر من 480 شخصاً من بين أكثر 1115 شخصا تأكدت إصابتهم في السعودية منذ 2012 حتى نهاية العام 2015.

ومن بين المصابين موظفون كثر في الرعاية الصحية بالسعودية.