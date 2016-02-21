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Posted inصحة

رئيس وزراء الهند ينحني لتلمس قدم امرأة هندية عمرها 104 سنوات تبرعت لبناء حمامات

رئيس وزراء الهند ينحني لتلمس قدم امرأة هندية عمرها 104 سنوات تبرعت لبناء حمامات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
رئيس وزراء الهند ينحني لتلمس قدم امرأة هندية عمرها 104 سنوات تبرعت لبناء حمامات

انحنى أمس رئيس وزراء الهند نارندرا مودي لتكريم وتلمس قدم امرأة هندية عمرها 104 سنوات تبرعت بعد بيعها للمواشي التي تمتلكها لبناء حمامات لأهل قريتها، وقال مودي إن ما قامت به تلك المرأة هو دليل كبير على التغييرات التي تشهدها الهند بحسب صحيفة تايمز أوف انديا.

وأشاد مودي خلال زيارته لقرية كوتاباري في إقليم دامتاري، بجهود المرأة المسنة التي باعت كل ما تملكه لتسمح لأهل قريتها باستخدام الحمامات لديها للتبول منعا لانتشار الأمراض وجعل القرية خالية من مواقع التبرز، وذلك خلال قيام مودي بحملته لمكافحة ظاهرة التبرز في العراء. وقال مودي إن:” هذه الجهود تساعد أمهاتنا وشقيقاتنا اللاتي يضطررننا للذهاب إلى الحقول والغابات بسبب عدم وجود الحمامات بالقرب من منازلهن وأنحني احتراما وإجلالا لهن” وأضاف مودي أن كل بيت في الهند سيكون في تواليت بحلول أكتوبر 2019 ضمن مشروع مهمة الهند النظيفة ‘Clean India Mission’.

 

 

 

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