غرق خمسة سوريين وفقدان 23 في البحر المتوسط

قضى خمسة سوريين غرقا واعتبر 23 في عداد المفقودين في أعقاب غرق قارب كان يقلهم إلى قبرص للعمل هناك بشكل غير شرعي .



ووصلت الجثث الخمسة إلى المشفى الوطني في مدينة اللاذقية غرب سورية تباعا بعد أن قذفها البحر إلى شاطئ المدينة.

وقال الدكتور لؤي دبيعة رئيس قسم الإسعاف في المشفى الوطني لموقع سيريانيوز الذي أورد الخبر إن “أربع جثث وصلت إلى المشفى يوم الخميس الماضي فيما وصلت الجثة الخامسة يوم السبت الماضي”.

وأضاف دبيعة أن الموضوع لا زال غامضا، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين وصلوا إلى المشفى للتعرف على هويات الجثث إلا أن أحدا لم يستطع تحديد هويات الغرقى نتيجة ما أصاب الجثث من تعفنات وتخمرات شوهت ملامحها بشكل كامل.

وقال نايف الدج وهو شقيق أحد الشبان المفقودين ويدعى شعبان إن “أخي ومعه 27 شابا آخر غادروا الشواطئ السورية ليل الخميس 19 أيلول /سبتمبر الجاري بواسطة لانش بحري(قارب) متجهين إلى قبرص للعمل بها بشكل غير نظامي”.

وتابع “لم نعرف أي شيء عنهم إلى الآن سوى أن خمسة جثث منهم وصلت إلى سورية، وجثة أخي ليست بينها”.

و قال نهاد الجاسم وهو شقيق مفقود آخر يدعى أحمد “لقد رأيت الجثث الخمسة ولم يكن أخي بينهم”، مشيرا إلى أن “منظر الجثث كان مفزعا فقد كانت مشوهة تماما لكني أعلم أني أستطيع تمييز أخي فيما لو كان بينهم”.

ودعا نهاد الجهات المعنية إلى البحث عن أخيه وباقي الشبان المفقودين، مشيرا إلى أن مصدر المعلومات الوحيد لدينا الآن بعض المعارف في قبرص الذين بدؤوا البحث في سجون قبرص لنعلم فيما إذا كان باقي الشبان وصلوا أم أنهم لاقوا ذات مصير الشبان الخمسة الآخرين.

وتدفع الرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية كثيرا من الشباب السوري إلى محاولة دخول قبرص بشكل غير شرعي بواسطة قوارب صغيرة ما يعرضهم إما للغرق أو للوقوع في يد السلطات القبرصية أو الوصول إلى مبتغاهم في العمل بأجور عالية.

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