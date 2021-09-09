خبير يجيب عن فعالية لقاح “أسترازينيكا” ضد الفيروس المتحور دلتا

ما مدى فعالية لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 ضد المتحور دلتا؟ تظهر البيانات الواقعية أن تلقي جرعتين من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 يقلص من مخاطر دخول المستشفى عند الإصابة بسلالة “دلتا” بنسبة 92% دون حدوث أي حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالمتحور لدى الحاصلين على اللقاح.

وأظهرت الدراسة نفسها فاعلية اللقاح ضد متحور ألفا، حيث انخفضت مخاطر دخول المستشفى بنسبة 86% ودون حدوث أية وفيات. وتحظى الفعالية القوية ضد حالات المرض الشديدة التي تؤدي إلى دخول المستشفى بدعم البيانات الأخيرة التي تظهر الاستجابة القوية التي تبديها الخلايا التائية حيال اللقاح، وهو أمر ينبغي أن يترافق مع مستويات حماية مرتفعة وطويلة الأمد.

هل يحافظ لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 على فعاليته في حال تلقي الجرعة الثانية بعد فترة تتجاوز 12أسبوعاً من الأولى؟

أوضحت دراسة حديثة نشرتها جامعة أوكسفورد أن زيادة المدة الفاصلة بين الجرعات لا تتسبب بأية أضرار، بل إنها قد تسهم في تعزيز المناعة. وأظهرت الدراسة أن لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 يمنح الجسم استجابة مناعية قوية بعد تلقي جرعة ثانية متأخرة بما يصل إلى 45 أسبوعاً. وعند اعتماد فاصل زمني قدره 45 أسبوعاً بين الجرعتين الأولى والثانية، كانت مستويات الأجسام المضادة أعلى بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع فاصل زمني قدره 12 أسبوع. ونتطلع قدماً لمواصلة التعاون والشراكة مع جامعة أكسفورد وغيرها من الهيئات العلمية حول العالم لتقييم تأثير هذه النتائج على نحو أوسع. هل يمكن لتلقي لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 أن يحد من انتقال العدوى؟ أظهرت الأدلة أن تلقي لقاح “أسترازينيكا” 19 يقلص احتمالية انتقال عدوى كوفيد-19 داخل المنزل الواحد بنسبة تصل إلى 50%، كما هو موضح في الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا وشملت أفراداً أصيبوا بالعدوى بعد مرور 3 أسابيع من تلقيهم الجرعة الأولى. وأوضحت الدراسة أن المطعمين بلقاح “أسترازينيكا” كانوا أقل عرضة بنسبة تتراوح بين 38٪ و47٪ لنقل العدوى إلى الأفراد المخالطين ضمن المنزل مقارنة بالأشخاص غير المطعمين. وبناءً على نتائج هذه الدراسة، فإن دور التطعيم لا يقتصر على الحد من مخاطر الإصابة بدرجات شديدة من كوفيد-19، بل إنه يساعد أيضاً على الحيلولة دون انتقال العدوى إلى الآخرين.

سمعنا بحدوث عدد من الوفيات بين المطعمين بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19. هل تشكل المخاوف المتعلقة بأمان اللقاح مصدراً للقلق بين الجمهور؟

تم تسجيل حالات محدودة للإصابة باضطراب التجلّط الدموي النادر والمتمثل بتجلّط الدم المقترن بمتلازمة نقص الصفيحات الدموية (TTS) عند عدد قليل من المطعمين (2.3 حالة لكل مليون شخص بعد تلقي الجرعة الثانية بالمقارنة مع 8.1 حالة لكل مليون شخص بعد تلقي الجرعة الأولى). وتشير التوصيات الصادرة عن المعهد الوطني البريطاني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) ومنظمة الأمم المتحدة إلى إمكانية علاج حالات تجلّط الدم المقترن بمتلازمة نقص الصفيحات الدموية لدى هؤلاء المرضى.،،،، وبحسب البيانات الصادرة عن ثلاث دراسات كبرى تعتمد على الأدلة الواقعية وشملت أكثر من 4.5 مليون شخص من المملكة المتحدة وإسبانيا،، يتمتع لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 بمعايير سلامة مماثلة لتلك التي تتمتع بها اللقاحات القائمة على الحمض الريبي النووي المرسال (mRNA). وكانت معدلات الإصابة بحالات تجلّط الدم النادرة بعد الجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” متوافقة مع الأرقام المتوقعة نسبة لتعداد السكان وأقل من الأرقام المتوقعة عند المصابين بـكوفيد-9،1119 كما كانت معدلات الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية أعلى بنسبة تتراوح بين 96 إلى 108 أضعاف لدى مرضى كوفيد-19مقارنة بالمعدل المتوقع. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر احتمالات الإصابة بحالات تجلّط الدم المقترن بمتلازمة نقص الصفيحات الدموية (TTS) النادرة للغاية بعد الجرعة الثانية مساوية لتلك المسجلة عند الأشخاص غير المطعمين وهي أقل بعدة أضعاف مما تكون عليه بعد الجرعة الأولى. ويدعم هذا الأمر مسألة التطعيم الكامل ما لم يتم تشخيص الإصابة بهذه الحالات بعد الجرعة الأولى. ولغاية اللحظة، لم يتم تحديد عوامل خطورة محددة أو سبب قطعي لهذه الحالات النادرة. ونواصل من جهتنا إجراء تحقيقات جديدة ودعم التحقيقات الجارية بشأن الآليات المحتملة. ما هي الأدلة المتوفرة بشأن معايير الأمان وخطر الإصابة بحالات تجلّط الدم الناجمة عن الحصول على لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19؟ بيّنت الدراسة التي أجرتها “وكالة الأدوية الأوروبية” أن حالات الإصابة باضطرابات تجلّط الدم النادرة للغاية لوحظت عند المطعمين بلقاح “أسترازينيكا” واللقاحات القائمة على الحمض الريبي النووي المرسال (mRNA). وجاءت هذه الأرقام منسجمة مع المعدل المتوقع عند عموم السكان وأقل من المعدل المسجل عند المصابين بمرض كوفيد-1119. ولم يكن وقت المتابعة كافياً للإبلاغ عن معدلات الإصابة بهذه الحالات النادرة بعد تلقي جرعتين من لقاح “أسترازينيكا”، لكن دراسات أخرى أظهرت انخفاض معدلات الإصابة بحالات تجلّط الدم النادرة بعد تلقي جرعة ثانية من اللقاح11.

وبصرف النظر عن اللقاح المستخدم، كانت زيادة معدلات الإصابة بحالات تجلّط الدم لدى المصابين بمرض كوفيد-19 أعلى بكثير من المعدلات المسجلة لدى الأشخاص المطعمين11. وتدعم هذه النتائج النصائح المستمرة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والتي تفيد بأن فوائد لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطر الآثار الجانبية المحتملة والنادرة. وبالإضافة إلى ذلك، ما من آلية مثبتة للتحقق من دور اللقاح في التسبب بحالات تجلط الدم المقترنة بمتلازمة نقص الصفيحات الدموية. وسنواصل متابعة جميع البيانات المتاحة ودعم الأبحاث الجارية لتحقيق فهم أفضل لطبيعة هذه الحالات ضماناً لاستمرارية توفير اللقاح وفق أعلى مستويات السلامة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. تمت إضافة “متلازمة تسرب الشعيرات الدموية” (CLS) إلى قائمة الآثار الجانبية المحتملة المذكورة في النشرة التوضيحية الخاصة باللقاح. أينبغي أن يكون هذا مصدراً للقلق؟ “متلازمة تسرب الشعيرات الدموية” هي حالة نادرة للغاية وبالغة الخطورة، وتتسبب بتسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية)، مما يؤدي إلى حدوث التورم وخاصة في الذراعين والساقين، وانخفاض ضغط الدم، وزيادة سماكة الدم، وانخفاض مستويات الألبومين في الدم (أحد البروتينات المهمة في الدم).

ولم تشهد مرحلة التجارب السريرية للقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19تسجيل أي حالات مؤكدة للإصابة بهذه المتلازمة. وخارج التجارب السريرية، تم تسجيل حالات نادرة للغاية للإصابة بهذه المتلازمة (أقل من حالة واحدة لكل 10 ملايين نسمة) من المطعمين بلقاح “أسترازينيكا”. وفي النشرة الصادرة عن “لجنة تقييم مخاطر اليقظة الدوائية” (PRAC) بتاريخ 18 يونيو، نصحت “وكالة الأدوية الأوروبية” بعدم تقديم لقاح “أسترازينيكا” للمصابين سابقاً بـ “متلازمة تسرب الشعيرات الدموية”. وما زالت العلاقة المحتملة بين اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 وحالات الإصابة بهذه المتلازمة وآليات حدوثها مجهولة في الوقت الراهن، وسنواصل رصد وتتبع جميع معلومات السلامة المتعلقة بـ “متلازمة تسرب الشعيرات الدموية” من جميع المصادر المتاحة كجزء من عمليات المتابعة الروتينية المعتمدة. وعلاوة على ذلك، نتعاون عن كثب مع الهيئات التنظيمية المعنية لرصد وتتبع جميع معلومات السلامة المتعلقة بـــ”متلازمة تسرب الشعيرات الدموية” من جميع المصادر المتاحة كجزء من عمليات المتابعة الروتينية المعتمدة.

عند تلقي جرعات لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19، نلاحظ في بعض الأحيان أن اللقاح يحمل اسم “آر-كوفي” أو “كوفيشيلد”. هل هو نفس اللقاح؟

انطلاقاً من التزامها الراسخ بتوفير اللقاح على أوسع نطاق ممكن والتوزيع العادل حول العالم، أبرمت “أسترازينيكا” شراكات مع عدد من الشركات المصنعة. وتجدر الإشارة إلى أن الشراكات مع مؤسسات رائدة في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات في دول تتمتع بقدرات تصنيع واسعة مثل “معهد سيروم الهندي” و”آر-فارم” في روسيا، تسهم بدور محوري في ضمان إمكانية تصنيع اللقاح وتوفيره للمحتاجين بأسرع وقت ممكن بعد الموافقة على استخدامه. وكانت “أسترازينيكا” قد وقعت اتفاقية ثنائية مع مجموعة “آر-فارم” الروسية المتخصصة بأبحاث وتطوير وتصنيع الأدوية المبتكرة لتصنيع وتوزيع لقاح “أسترازينيكا” في روسيا وتصديره إلى الأسواق الدولية في أنحاء الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة ومنطقة البلقان تحت اسم “آر-كوفي” (R-COVI). كما أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص ثنائية مع معهد سيروم الهندي، يحصل بموجبها على حقوق تصنيع وتوزيع لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 تحت اسم “كوفيشيلد” (COVISHIELD). يعتبر لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 ذات المنتج بغض النظر عن مكان تصنيعه. وتخضع جميع عمليات التصنيع حول العالم لذات المعايير الصارمة، كما تجتاز كل دفعة من اللقاح أكثر من 60 اختباراً للجودة كجزء من عملية ضمان الجودة العالمية الصارمة.